La ATMJ duda de la legalidad del proceso de funcionarización

El gobierno municipal anunció en febrero el inicio de un plan para la funcionarización de buena parte de la plantilla municipal. Incluso, la alcaldesa Mamen Sánchez dejó claro entonces que en el Ayuntamiento se acabaría “el miedo a estar en una lista negra”. Posteriormente, en junio, la delegada de Recursos Humanos, Laura Álvarez, anunció la convocatoria por "primera vez en 30 años" de oposiciones libres en el Ayuntamiento. Además, mostró también su satisfacción por la aprobación de la convocatoria que dará "la oportunidad a los funcionarios de la casa. Hoy también se aprueban las convocatorias del concurso oposición de promoción interna", explicó.

A pesar de las buenas intenciones defendidas por el gobierno local, desde el inicio del proceso, algunos sindicatos han mostrado sus reticencias o, incluso, su oposición frontal a las intenciones del ejecutivo. En esta ocasión ha sido la Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ) la que ha hecho público su malestar esta semana por la forma en la que se está desarrollando el procedimiento.

El vicepresidente y presidente en funciones, Andrés García Martínez, ha dejado claro que el sindicato que representa "no se opone al proceso de funcionarización del personal laboral fijo, y no pararemos de luchar hasta conseguirlo, tal como recogíamos en nuestro programa electoral". Es decir, "la funcionarización del personal laboral fijo e incluir la cláusula de estabilidad en el convenio para el personal laboral indefinido sigue siendo nuestra prioridad".

No obstante, García ha denunciado "de forma contundente la forma de poner en marcha este proceso por parte del gobierno, que si se caracteriza por algo es por su escasa fiabilidad y poca capacidad". "Queremos negociar con transparencia", explica la ATMJ, recordando que "a pesar que se nos prometió la funcionarización, previa negociación con los representantes sindicales, llegado el momento se ha presentado un documento del que desconocemos los criterios que se han seguido para funcionarizar unas categorías y otras no". Por ello, "la plantilla municipal vuelve a estar preocupada".

Desde la ATMJ señalan, incluso, que "en el proceso abierto por el gobierno de Mamen Sánchez para la funcionarización del personal laboral fijo, el único criterio que se ha tenido en cuenta, visto lo visto, es una selección arbitraria, vamos una caza de bruja o un nuevo ERE. Nadie sabe qué criterios han tomado a la hora de elegir las categorías a funcionarizar y que otros se han tomado para no funcionarizar. Unos si y otros no. estro no es serio".

Así las cosas, desde el sindicato han remitido un comunicado a la plantilla en la que cuestionan varios asuntos como "¿dónde está la relación de empleados laborales fijos que aprobaron las oposiciones y fechas en la que lo hicieron? ¿Dónde está la relación de empleados labores fijos que a la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público desempeñaban funciones propias de funcionario? y ¿en la 'listita' que nos remite el gobierno están todos los labores fijos susceptibles de someterse a este proceso?".

Por todo ello, desde la ATMJ señalan "la existencia de presuntas irregularidades que pudieran derivar la invalidez de este proceso y de los actos administrativos que, al amparo de las mismas, se produzcan por contravenir las mismas la legalidad aplicable al empleo público".