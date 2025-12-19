La Asociación 'Raíces' adelanta la magia de los Reyes Magos en el Centro de Acogida San José en Jerez

Un momento de la visita de los Reyes Magos al Centro de Acogida San José.

La Asociación Cultural ProReyes Magos Raíces ha cumplido, un año más, con su tradicional visita a los abuelos y abuelas de la Fundación Centro de Acogida San José en Jerez. En una jornada marcada por la emoción y la alegría, la entidad ha querido llevar la magia de la Navidad a los mayores, adelantando la llegada de Sus Majestades de Oriente con cargamentos de caramelos y regalos.

El acto no solo destacó por la entrega de obsequios, sino también por el entretenimiento. Los asistentes pudieron disfrutar de la actuación desinteresada de los conocidos humoristas Juancho Bernabé y Fernando Bernal, quienes aportaron el toque de humor característico de la zona, logrando que los residentes compartieran risas y momentos de distracción.

Un momento de la visita al centro.

Atención especial a la soledad no deseada

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la entrega de regalos personalizados a través de la organización 'Abuelitos Felices', dirigida por el Socio Honorífico de la Asociación Raíces, Jerónimo Campoy. Esta iniciativa tiene como objetivo prioritario detectar y acompañar a aquellos abuelos que carecen de visitas familiares, asegurando que nadie se quede sin un detalle especial en estas fechas. Estos regalos se sumaron a los repartidos de forma general por la Asociación Raíces a todos los residentes.

Los conocidos humoristas Juancho Bernabé y Fernando Bernal.

Con esta acción, la Asociación Raíces reafirma su compromiso social con los colectivos más vulnerables de la ciudad, poniendo el foco en el respeto y el cariño hacia la tercera edad.

Sobre la Asociación Cultural ProReyes Magos Raíces

La Asociación Raíces es una entidad dedicada a fomentar la Tradición de los Reyes Magos frente a otros personajes navideños importados y realizar labores sociales en beneficio de los colectivos que más lo necesitan, trabajando durante todo el año para que la ilusión de los Reyes Magos llegue a cada rincón de la comunidad.