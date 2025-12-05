Jerez conmemora el Día del Voluntariado con un gran mural simbólico

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presidido el acto con el que Jerez conmemora el Día Internacional del Voluntariado, en una mañana en la que se ha inaugurado un gran mural dedicado a este movimiento ciudadano en la trasera del Palacio de Deportes. El Consejo Local del Voluntariado y representantes de las 45 entidades inscritas en el Catálogo Municipal de Entidades del Voluntariado han participado en un evento en el que han recibido el cariño y reconocimiento de la ciudad, con la entrega de una réplica del mural como recuerdo.

Han asistido a este evento la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad de la Junta de Andalucía, Concepción Cardesa Cabrera, junto con los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz y Susana Sánchez, y los delegados de Participación Ciudadana, Cooperación y Voluntariado, Carmen Pina, y Deportes, Tomás Sampalo.

El mural inaugurado es una obra del artista Alejandro Tardío ‘Décima’, graffitero con notable experiencia y trayectoria, y que ha propuesto un diseño lleno de simbolismo, dando protagonismo al corazón del voluntariado, y mostrando como cada pieza es importante, y cada aportación necesaria, en cualquiera de los ámbitos sociales en los que las entidades requieren de personas voluntarias. Este mural está inscrito a una iniciativa artística internacional en la que puede votarse entrando en el siguiente enlace hasta el 10 de diciembre: https://streetartcities.com/awards/2025-11.

La alcaldesa ha felicitado al voluntariado jerezano en su día, agradeciéndole su labor y que se conviertan en modelo de participación y solidaridad en su entorno, y en una ciudad como Jerez “importante por muchas cosas, pero sobre todo en políticas sociales, en inclusión, en diversidad y en trabajar para mejorar la vida de la gente”. La regidora ha destacado que “las organizaciones que trabajáis para ayudar a los demás y el voluntariado realizáis una labor muy silenciosa, lo hacéis de una forma muy discreta e íntima, y eso resalta doblemente la grandeza del corazón que tenéis, no buscáis el protagonismo, sino que la gente protagonice una vida mucho mejor”.

María José García-Pelayo ha destacado que este mural de 200 metros cuadrados visibiliza también que Jerez es una ciudad “que celebra el Día del Voluntariado con mucho corazón, pero también con mucho arte”, apreciando y valorando el arte urbano, “por el que estamos apostando. El arte urbano convierte la cultura en un derecho accesible. Hoy estamos poniendo a disposición de toda la ciudad una obra de arte que va a hacer que Jerez a nivel internacional sea referente en un año en el que estamos apostando por ser Capital Europea de la Cultura”.

La regidora ha recordado con especial cariño la trayectoria y aportación de Antonio Gómez, fundador de Madre Coraje e Hijo Adoptivo de la ciudad, que fallecía el pasado sábado, reivindicando su trayectoria y su ejemplo de implicación personal, así como el legado que ha construido y que seguirá muy vivo y aportando todo su trabajo e ilusión para construir un mundo mejor para las personas más vulnerables.

Por su parte, Concepción Cardesa ha recordado que “este día internacional nos sirve para visibilizar la necesidad de que colaboremos juntos las Administraciones públicas con todas las entidades de voluntariado. Y una buena muestra de ellos es que estamos hoy aquí todos remando en el mismo sentido, y que el Ayuntamiento de Jerez me haya invitado a participar con vosotros en la inauguración de este maravilloso mural, que muestra lo que viene siendo desde la Consejería el lema de todos nuestros congresos de voluntariado, que el voluntariado es el corazón social andaluz”.

El acto celebrado ha contado con la intervención del vicepresidente ciudadano del Consejo Local del Voluntariado, Juan Jiménez Morales, que ha dado lectura al Manifiesto de este Día Internacional. Este documento pone el acento “en el extraordinario peso específico que tienen las miles de personas diarias trabajando o realizando tareas de voluntariado”.

El manifiesto reivindica el lema elegido este año por la Plataforma de Voluntariado de la Provincia, ‘Ven, el cambio comienza contigo’, destacando que “nos invita a pensar que todos y todas tenemos el reto de aportar soluciones en un mundo a veces demasiado digital para lo humano, demasiado polarizado para la verdad”.

La elección de un equipamiento deportivo con tanta afluencia de público como es el Palacio de Deportes, y muy especialmente niños y niñas y juventud, permitirá que este mural y su mensaje, ‘¡Haz voluntariado!’, tenga la mayor repercusión. La jornada ha culminado con un desayuno de comercio justo.