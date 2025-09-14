Fundador exhibe sus 'premium wines' en las Catas Magistrales de las Fiestas de la Vendimia

Uno de los grandes referentes de las Fiestas de la Vendimia de Jerez está en el Patio de armas del Alcázar. Aunque las propuestas nacidas en los últimos años han sido exitosas, sólo hay que mirar las colas que se concentran en 'De copa en copa' o el Brandy de Jerez Mixing Days, nada es comparable a las Catas Magistrales en este emblemático lugar, una experiencia única que no sólo sirve a jerezanos y visitantes para saborear los mejores vinos de la tierra, sino que maridan de la mejor manera gastronomía y flamenco, cuya aportación, minimalista, consigue dotar a la cita de un toque de distinción.

Después de dos semanas de actividades, las Catas Magistrales encaran su tramo final de estas Fiestas. Williams & Humbert, Lustau, Valdespino, Cayetano del Pino y Díez Mérito han pasado ya por el Conjunto Monumental, dejando buena cuenta de sus exquisitos vinos. En la penúltima estación, Bodegas Fundador, que ofreció en la noche del pasado viernes 12 de septiembre una cata con sus mejores vinos y donde, como debe ser, no faltó el Brandy Supremo, sin lugar a dudas, uno de sus productos estrellas junto con el Bristol Cream.

Alberto Pizarro, durante un momento de la cata magistral de Fundador.

Comandada por Alberto Pizarro, Brand Ambassador de la marca, la cata contó con la presencia del presidente del Consejo Regulador del Vino, César Saldaña, y congregó a casi doscientas personas en una noche cálida. Escuchar a César Saldaña es siempre un placer. Su conocimiento y su manera de contar la historia de los vinos de Jerez, su desarrollo y sus métodos de crianza ayudan a contextualizar la experiencia, al tiempo que nos permite aprender un poco más de una cultura, como bien indicó "que tiene más de 3.000 años".

Cuatro fueron los vinos catados durante la noche. "El prescriptor de la marca", como se definió Alberto Pizarro, eligió un discurso directo, una manera fácil de acercar al público que llenaba el Alcázar las virtudes de los vinos de Fundador. Desprende conocimiento y ese predicamento caló y de qué manera entre los asistentes. Para empezar dos secos, Fino Harveys Premium y Amontillado Harveys Premium, dos vinos versátiles en el maridaje, para continuar con el Oloroso Harveys Premium, otra verdadera joya.

El maridaje gastronómico y el servicio de Cobos Cátering fue muy aplaudido.

Se pasó entonces al Brandy Supremo 15 años Amontillado Sherry Cask, ese destilado que descansa durante más de tres lustros en esas botas por las que anteriormente ha pasado el amontillado. Pizarro explicó su grandeza, pero también la manera de sentirlo y degustarlo. Toda una experiencia. La noche finalizó con el Harveys Vors Pedro Ximénez, un vino de treinta años "que nos vincula con el pasado", aseveró César Saldaña, mientras dio buena cuenta de su exigente proceso de selección para recibir esa designación. Además, Alberto Pizarro recordó la vinculación de Bodegas Fundador con la casa real británica, ese sello 'Royal Warrant', del que "estos vinos pueden presumir".

No habría que pasar por alto el maridaje gastronómico con cada vino, un maridaje que llegó de manos de Cobos Cátering. La exquisitez de los platos unida a la eficacia en el servicio les hizo llevarse uno de los aplausos de la noche, un aplauso que también se llevó el guitarrista Juampe Carabante, que deleitó al público con sones por alegría, soleá, seguiriyas, tientos-tangos y bulerías.