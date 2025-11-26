El fundador vuelve a casa: La Real Escuela inaugura una escultura en honor a Álvaro Domecq

Una imagen en bronce de Álvaro Domecq Romero con el uniforme de gala y a lomos de Valioso preside desde este martes 26 de noviembre el acceso principal al picadero que también lleva su nombre de la Real Escuela de Arte Ecuestre. La obra, del escultor ecuatoriano Jorge Montalvo, fue inaugurada en presencia de su viuda, Maribel Domecq Ybarra, familiares y amigos, con un acto sencillo pero emotivo a la vez.

De esta forma, el fundador volvía a casa, “tu sueño más bonito”, como recordó emocionado su sobrino Luis Domecq quien aseguró también que su legado permanecerá en ella. “Has llenado de arte esta escuela, y tu tacto ecuestre seguirá presente”.

Previamente, Agustín Muñoz, teniente de alcaldesa del Ayuntamiento, calificó a Álvaro Domecq como “un jerezano universal”, “un embajador incomparable de Jerez” y “alguien que concibió el arte ecuestre como un modo de entender la vida”.

Palabras de agradecimiento hacia su figura tuvo también el artista Jorge Montalvo, quien lo definió como “hededero digno de la nobleza campera”, destacando “su personalidad, su sencillez, donde gente y humanidad”, y “la ayuda que prestó a muchos para que consiguieran sus metas”.

El artista ecuatoriano relató el día que conoció por primera vez al jinete jerezano, brindándole “su amistad” y haciéndole ver que “arte y caballo pueden abrir culturas”.

Sobre su obra, que inmortaliza para siempre su figura, Montalvo deseó que con ella “pueda inspirar a las nuevas generaciones, que sepan que con pasión y trabajo los sueños se hacen realidad”.

Antes del descubrimiento de la obra, fue Arturo Bernal, consejero de Turismo, que estuvo acompañado por la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo y los delegados territoriales de Cultura y Educación, Tania Barcelona y José Ángel Aparicio, respectivamente, quien diseccionó en una breve semblanza parte de la vida del homenajeado.

Bernal, que subrayó su “enorme trascendencia” en la historia del caballo andaluz, lo recordó también como “un visionario que supo transformar la tradición ecuestre en patrimonio vivo, reconocido y admirado en todo el mundo”.

Durante su intervención, el consejero destacó además que la creación de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre representa “uno de los mayores legados que Álvaro Domecq ha dejado para el mantenimiento y difusión de una de las grandes señas de identidad que tiene lo andaluz en el mundo como es el caballo”.

Asimismo, confesó que “gracias a su talento y su intuición artística, el espectáculo ‘Cómo bailan los caballos andaluces’ se convirtió en un símbolo de identidad y en un orgullo para Jerez, Andalucía y España”.

Bernal también puso de relieve la vigencia de esa aportación: “La Real Escuela seguirá avanzando porque el espíritu de Álvaro Domecq permanece en cada jinete, en cada doma y en cada caballo que emociona al público”.

El consejero concluyó con un mensaje de gratitud hacia la figura homenajeada: “Esta estatua será un recordatorio permanente del inmenso regalo que nos dejó: un caballo andaluz elevado a arte, cultura y patrimonio universal”.

Tras el descubrimiento de la escultura, que realizaron al unísono Maribel Domecq, sus sobrinos Antonio y Luis, el artista Jorge Montalvo y el consejero, los jinetes de la Real Escuela rindieron pleitesía al fundador pasando delante del mismo entre los aplausos del público. Junto a ellos, cerrando el cortejo, Valioso, el caballo de Álvaro Domecq.

A la inauguración también acudieron también el presidente de la Real Escuela, Rafael Olvera, el teniente de alcaldesa Antonio Real, el exconsejero de Turismo Juan Marín, el presidente de Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, José Juan Morales, así como personalidades del mundo ecuestre como Rafael Soto, Cayetano Martínez de Irujo, Lorenzo Díez, Manuel González, Felipe Morenés y un representante de la Escuela Española de Viena. También estuvieron presentes representantes de la Real Academia de San Dionisio, su presidente Juan Salido Freyre, el capitán de la comandancia de la Guardia Civil en Jerez, Luis Galván Carranza, el doctor de la UCA, Antonio Arcas y el periodista Pepe Marín, una persona que mantuvo siempre una excelente relación con Álvaro Domecq y su mujer Maribel.