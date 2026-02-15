La furgoneta que ha provocado la suspensión del mercadillo de Estella, llena de bidones de gasolina para el petaqueo

Petaqueo, bidones de gasolina para narcotraficantes. Esa es la carga que lleva en su interior la furgoneta con material inflamable y peligroso inmovilizada en Estella del Marqués y que ha provocado la suspensión, esta mañana, del tradicional mercadillo de los domingos y que ha supuesto una decepción para los comerciantes después de varios domingos sin poder montar los puestos por el tren de borrascas que ha descargado sobre la provincia.

La furgoneta, con dos ocupantes en su interior, circulaba el sábado por la noche por Estella pero haciendo movimientos extraños, lo que motivó que la Policía Local le hiciese señales para que se detuviera. Al ver a la policía, la furgoneta -en no muy buen estado- aceleró pero en uno de los badenes acabó pinchando las dos ruedas traseras y partiendo al parecer un palier; los dos ocupantes se dieron a la fuga -aún no han podido ser localizados- dejando la furgoneta abandonada.

Cuando los agentes de la Policía Local inspeccionaron la furgoneta vieron la carga y apreciaron que uno de los bidones había derramado gasolina, con un fuerte olor a combustible alrededor del vehículo; se pusieron en contacto con la Guardia Civil -que tiene la competencia de Estella al ser zona rural- y la zona quedó acordonada y la furgoneta precintada, tal y como ha amanecido hoy a la espera de vehículo y carga sean trasladados.

Así, el mercadillo de Estella de este domingo se ha suspendido por la presencia de una furgoneta con material inflamable y peligroso en su interior en la mitad de la zona de montaje del mercadillo. Por motivos de seguridad se ha suspendido el mercadillo. Ricardo Sánchez, alcalde de Estella, ha explicado en un mensaje a través de las redes sociales que Guardia Civil y Policía Local llevan actuando desde anoche, han acordonado la zona y han establecido un perímetro de seguridad.

"Hasta que la furgoneta no sea retirada, no se podrá circular con normalidad; por seguridad, para evitar la circulación de personas por esta zona, para los vendedores y vendedoras y ciudadanía de Estella del Marqués, nos indican Guardia Civil y Policia Local, que hay que tomar medidas para evitar riesgos y problemas mayores", añade Ricardo Sánchez.

"Por lo tanto, por causa de fuerza mayor ajena a esta Alcaldía-Presidencia y al Ayuntamiento de Estella del Marqués, se procede a decretar el no montaje del mercadillo" este domingo, ha anunciado Ricardo Sánchez en las redes sociales, agradeciendo "vuestra comprensión, pero ante un problema de esta situación y envergadura, prima la seguridad ciudadana".

Comerciantes del mercadillo han entendido la decisión -cualquier cigarrillo podría haber desencadenado una catástrofe- al tiempo que lamentan que, después de varios domingos sin poder facturar por el tren de borrascas que se han sucedido de forma ininterrumpida, cuando llega un domingo con sol y buen tiempo, tampoco han podido montar los puestos, ahora por motivos de seguridad plenamente justificados.