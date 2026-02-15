Suspendido el mercadillo de Estella por la presencia de una furgoneta con material inflamable y peligroso

El mercadillo de Estella de este domingo se ha suspendido por la presencia de una furgoneta con material inflamable y peligroso en su interior en la mitad de la zona de montaje del mercadillo. Así, por mitivos de seguridad se ha suspendido el mercadillo. Ricardo Sánchez, alcalde de Estella, explica que Guardia Civil y Policía Local llevan actuando desde anoche, han acordonado la zona y han establecido un perímetro de seguridad.

"Hasta que la furgoneta no sea retirada, no se podrá circular con normalidad; por seguridad, para evitar la circulación de personas por esta zona, para los vendedores y vendedoras y ciudadanía de Estella del Marqués, nos indican Guardia Civil y Policia Local, que hay que tomar medidas para evitar riesgos y problemas mayores", añade Ricardo Sánchez.

"Por lo tanto, por causa de fuerza mayor ajena a esta Alcaldía-Presidencia y al Ayuntamiento de Estella del Marqués, se procede a decretar el no montaje del mercadillo" este domingo, ha anunciado Ricardo Sánchez en las redes sociales, agradeciendo "vuestra comprensión, pero ante un problema de esta situación y envergadura, prima la seguridad ciudadana".