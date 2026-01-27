Ganemos Jerez organiza un debate sobre la situación internacional actual

Ganemos Jerez celebrará el próximo 28 de enero, a las 18:30 horas, un debate público sobre la situación internacional en el espacio 'La Enredadera' (Avda. Nazaret, nº3, bl.01, local 3), con el objetivo de analizar y reflexionar colectivamente sobre los profundos cambios que atraviesa el escenario mundial.

El encuentro abordará cuestiones clave de la actualidad internacional, como los conflictos armados en curso, las tensiones geopolíticas entre las grandes potencias, el nuevo orden mundial en gestación y las consecuencias políticas, económicas y sociales de este contexto global.

El debate será introducido por Fernando Ojedo, economista y activista de Ganemos Jerez, quien ofrecerá una primera aproximación al análisis de la coyuntura internacional para dar paso posteriormente al coloquio y a la participación del público asistente.

“No pretendemos que sea una ponencia por parte de una persona experta que nos de una visión, sino un espacio un espacio dinamizado en el que todas aportemos nuestra experiencia nuestros saberes, nuestras visiones y las contrastemos. Busquemos respuestas o nos hagamos nuevas preguntas. Compartamos, angustias, miedos, enfados y ¿por qué no?, iniciativas, luchas, propuestas, etc", apunta Fernando Ojedo.

Desde Ganemos Jerez se subraya la importancia de generar espacios de debate crítico y plural que permitan comprender mejor la realidad internacional y su impacto directo en la vida cotidiana, apostando por la reflexión colectiva, la participación ciudadana y la cultura de paz.

El acto está abierto a toda la ciudadanía interesada en la política internacional y el análisis social.