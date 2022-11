Ganemos reclama un plan urgente contra el cambio climático en Jerez

Jerez puede ver limitadas sus opciones de captar fondos públicos, como los Next Generation, para la lucha contra el cambio climático por la falta de un plan específico en la materia. Así lo asegura Ganemos Jerez en su denuncia el incumplimiento por parte del gobierno socialista de la Ley de Medidas frente al Cambio Climático del 2018, a través de la que la Junta de Andalucía ordenaba a los municipios la elaboración y aprobación de planes municipales de actuación.

Entre otras, se establecía un conjunto de medidas dirigidas a evaluar la emisión de gases de efecto invernadero, identificar el impacto del cambio climático en el municipio, establecer estrategias de adaptación, impulsar la transición energética o transformar la movilidad urbana, además de elaborar un informe bianual sobre el cumplimiento del plan.

Tanto en la anterior legislatura como en la presente, Ganemos Jerez y otros grupos de la oposición vienen insistiendo al gobierno local socialista en la necesidad de poner en marcha las actuaciones para contar con el plan municipal contra el cambio climático en Jerez de acuerdo con la norma, lo que permitiría así cumplir con su objeto fundamental: contar con una estrategia que ponga freno a las consecuencias del cambio climático en la ciudad.

"Lamentablemente, nos encontramos en noviembre de 2022 y no hay noticia alguna de que el gobierno municipal haya atendido al cumplimiento de esta importante norma", señala la agrupación de electores, que ante la falta de una "explicación aparente por la que no se ha puesto en marcha un plan local contra el cambio climático", anuncia que llevará a debate este asunto al pleno municipal.

"Jerez no puede permitirse ignorar esta problemática", “es inadmisible que no se estén dando pasos para conformar una estrategia municipal contra el cambio climático, máxime cuando en otros ayuntamientos más pequeños ya la han puesto en marcha. Se puede llevar a cabo un plan porque hay recursos para ello”, explican desde Ganemos Jerez.

“El gobierno municipal no ha hecho público si en este momento se cuenta con un inventario de emisiones de referencia y una evaluación de riesgos y vulnerabilidades derivadas del cambio climático", motivo por el que Miguel Ángel Cuevas se cuestiona: "No se conoce nada, por tanto, la pregunta es obvia: ¿Cómo piensa este gobierno acreditar la aprobación de informes, inventarios, catálogos u otros documentos técnicos incluidos en los planes contra el cambio climático, en el presumible caso de que sean solicitados como requisitos para optar a la consecución de fondos como los Next Generation en convocatorias venideras?".