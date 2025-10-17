Jerez, elegida Capital española de la Gastronomía 2026

Al filo de la una del mediodía, la Federación Española de Periodistas de Turismo y la Federación Española de Hostelería han acordado designar a Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026. Tras la reunión mantenida por el jurado, Jerez conseguía convencerles, superando así a la otra candidata, Antequera.

"Me ha llamado la alcaldesa para anunciármelo y estoy muy contento, enhorabuena a todos los jerezanos y gracias a todos los hosteleros. Este es el principio de un largo camino donde queda mucho por hacer", explicaba Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación Hostelería de Jerez, visiblemente emocionado.

"Quiero dar las gracias a todos los que han trabajado para hacer posible este reconocimiento y espero que se pueda disfrutar", añadió.

'Come, bebe y ama Jerez'

Jerez se presentaba a esta competición bajo el lema 'Come, bebe y ama Jerez', evocando la pasión y el disfrute que embarga a todos aquellos que visitan esta ciudad e invitando a sumergirse en la riqueza de sus sabores, vinos y tradiciones.

Para su candidatura a CEG, que ha contado con el beneplácito del jurado, Jerez había elegido cuatro líneas estratégicas que abarcan el legado y tradición de su cocina; la cooperación e intercambio (valor de la interacción de la gastronomía con otras expresiones culturales); la sostenibilidad (objetivos alineados con desarrollo sostenible, investigación e innovación); y el talento y los oficios de la gastronomía (programas, actividades e iniciativas especialmente orientadas a los jóvenes valores de la gastronomía así como para educar, formar y capacitar).

La Capital Española de la Gastronomía (CEG) es un galardón de periodicidad anual que tiene como objetivo reconocer a la ciudad que más haya destacado en la promoción (a nivel nacional e internacional) de la gastronomía como uno de los principales atractivos del turismo en España