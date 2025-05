García-Pelayo: "El gobierno socialista tiene saboteada Jerez por tierra, tren y aire"

La presidenta local del PP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada del delegado Jaime Espinar, y del alcalde de Paterna, diputado provincial y nuevo coordinador territorial de la Dirección Provincial del PP, Andrés Clavijo; ha mostrado este martes su "preocupación" por las comunicaciones en la ciudad. Lo ha manifestado después del "gran cirio", como lo calificó, "que se ha montado con el tren. Y el problema no es que haya habido un sabotaje en las líneas, que han afectado a la provincia de Cádiz, sino que el 'plan b' del Ministerio de Transportes no funcionó al buscar líneas alternativas por carretera como el autobús".

Pelayo recordó que no es "la única vez y parece que no va a ser la última porque el problema es que sigue el mismo ministro (Óscar Puente), sigue el mismo gobierno y, por lo tanto, no va a haber nunca solución definitiva, sin parcheos, porque no reconocen que hay un problema, ya que lo que hacen es culpar a los demás. Ellos hablan de sabotaje, pero los jerezanos nos sentimos saboteados por parte del gobierno socialista, no escuchan a los ciudadanos ni a las asociaciones que dan la voz de alarma. Pedimos que no nos desprecien".

La alcaldesa, en rueda de prensa a la entrada de la estación de trenes y de autobuses, recordó "el problema crónico que tiene nuestra estación de trenes y es que sigue sin llegar la Alta Velocidad, ni tan siquiera la lenta. El problema es que los trenes se paran y eso es lo que ya no podemos soportar". Pelayo añadió además "la falta de conexiones horarias con Madrid, a lo que hay que sumar el colapso los fines de semana en la autopista y las caravanas se están convirtiendo en algo normal y parece que como es en la provincia de Cádiz pues no pasa nada". Al respecto, aseguró que los ciudadanos "no nos vamos a aguantar y exigimos soluciones ya para nuestra autopista. No es justo que las conexiones se queden desdobladas en la provincia de Sevilla y que no tengamos los mismos derechos. Ni desdoblamiento de la N-IV ni tampoco el tercer carril en la autopista. No se ha hecho nada".

La popular puso sobre la mesa también la falta de conexiones en el Aeropuerto de Jerez y la espera de una reunión con Iberia "que Aena se comprometió a cerrar con el Ayuntamiento de Jerez y tratar de recuperar las conexiones por la mañana, cuanto menos, con Madrid, lo que significaría estar mejor conectados con Europa y con el mundo". Pelayo recordó que respecto a la ampliación de la pista del aeropuerto, "lo he pedido y lo pediré siempre, incluso cuando no era alcaldesa. Es necesaria para que tengamos conexiones trasnacionales, sin embargo, desde el Gobierno nos dicen que se ampliará cuando haya pasajeros, pero no tendremos más pasajeros si no se amplía la pista, o no nos dan más conexiones y más vuelos. Están instalados en la pescadilla que se muerde la cola. Si no somos ambiciosos nunca vamos a tener los medios para poder crecer. Nos dan coba y hay una estrategia clara de que el Aeropuerto de Jerez muera por inanición".

"Por lo tanto- concluyó Pelayo, el gobierno socialista tiene saboteada esta provincia y Jerez por tierra, por tren y por aire".

Más seguridad en la Estación de Autobuses de Jerez

García-Pelayo hizo además una visita a la Estación de Autobuses, donde estuvo conversando con los vigilantes, a raíz de que CGT del Ayuntamiento de Jerez procediera este pasado domingo al cierre de la Estación de Autobuses, ya que "consideramos que la falta de seguridad de los empleados municipales que desempeñan sus funciones en estas dependencias ha llegado a un punto insostenible". El cierre habitual es aproximadamente a la una de la madrugada, cuando "se queda un celador solo para desalojar toda la estación, encontrándose en situaciones de riesgo para su integridad física, así como la de los usuarios de la estación, ya que el perfil del personal que frecuenta dichas dependencias a esas horas anteriormente suele ser de un alto grado de conflictividad". Pelayo apuntó que para evitar esta situación, "hemos facilitado medidas de seguridad y una patrulla de la Policía Local estará de 23 a 1 de la madrugada para respaldar la labor del empleado municipal encargado del desalojo".

Nueva refinanciación de la deuda del Ayuntamiento

La alcaldesa ha adelantado que este jueves está convocada a una reunión con Hacienda de cara a las medidas que propone el Ministerio para la refinanciación de la deuda del Ayuntamiento. Una propuesta que, asegura, "ya tenemos trabajada y el escenario que se nos pone por delante es mucho mejor que el que teníamos hace un mes". "Sin embargo -recalcó- las medidas son insuficientes teniendo en cuenta la realidad económica de nuestra ciudad: de los 8.132 ayuntamientos de España, los que estamos en riesgo financiero somos en torno a 36, con una deuda de 4.000 millones de euros, de los que 1.300 son del Ayuntamiento de Jerez. Así que necesitaríamos un paso más y encarar con visión de futuro la solución de dicha deuda y aguantar todo lo posible sin subida de impuestos".