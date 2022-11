Las gasolineras urgen al Gobierno a decidir ya si mantiene la bonificación del combustible

"A día de hoy seguimos sin saber qué va a hacer el Gobierno a partir del 31 de diciembre con la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible; si se modifica, ya vamos tarde para facilitar nuestra adaptación". El presidente de los empresarios de estaciones de servicio de la provincia, Francisco Aguilar, expresa la inquietud del sector ante la falta de confirmación oficial sobre el futuro de una medida que consideran positiva para la ciudadanía, pero que según las declaraciones de distintos ministros en las últimas fechas, podría modificarse para beneficiar sólo a determinados colectivos profesionales y familias vulnerables.

"Las estaciones de servicio no pueden hacer discriminación, o se aplica a todo el mundo o se suprime, porque no estamos interconectados con el Ministerio de Hacienda ni tenemos medios para saber quién puede beneficiarse de la medida y quién no", advierte Aguilar, no sin lamentar la demora del Gobierno en tomar una decisión, en línea con lo que ocurrió con la implantación de la medida en marzo, que se hizo "con apenas 48 horas de antelación, lo que ocasionó muchos dolores de cabeza" a las gasolineras.

"Un día sí y otro también nos encontramos con declaraciones de algún ministro que apuntan a que se va a discriminar la bonificación, pero a un mes vista -de que espire la prórroga de seis meses aprobada en julio- a nosotros no nos han dicho nada aún oficialmente, por lo que la patronal ha trasladado al Gobierno la necesidad de que se decidan ya, porque vamos tarde", explica el responsable sectorial.

"El Ministerio de Hacienda se limita a decir que están trabajando en ello, que lo tienen avanzado, pero no hay confirmación de nada", señala Aguilar, quien insiste en que "a nosotros nos parece estupendo que mantengan la medida, pero necesitamos tiempo para adaptarnos, porque tiene sus problemas administrativos, ya no tanto fiscales, y hay quien ha tenido serías dificultades por el quebranto de tesorería que supone adelantar el dinero de la bonificación, ya que Hacienda realiza el reembolso a mes vencido".

Precisamente, algunos de los empresarios que han tenido más problemas para hacer frente a la bonificación, que supone un anticipo por parte de las gasolineras de entre 30.000 y 40.000 euros de media, expusieron sus casos en la asamblea provincial del sector celebrada este lunes, tras la que su presidente solicita al Gobierno que, en caso de prorrogarse nuevamente la medida, realice una nueva entrega a cuenta. "En la provincia no ha tenido que cerrar ninguna estación de servicio, pero hay quien ha tenido que recurrir a financiación externa para poder asumir el adelanto de la bonificación", indica Aguilar.

En este sentido, asegura que, "aunque es en engorro administrativo para las empresas, estamos a favor de que se mantenga, pero hay que decidirse ya, sobre todo si se aplica la discriminación, aunque no veo la forma en que podamos aplicarla las gasolineras", añade el presidente provincial, quien apostilla que "lo lógico, si se discrimina, es que lo haga el Gobierno a posteriori, pero aún así lo veo muy complicado".