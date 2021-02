Hosteleros de la ciudad consideran que las gasolineras se están aprovechando de la situación para ejercer de bares, sirviendo comidas y bebidas a los clientes e, incluso, destacan que en algunas de ellas han puesto hasta mesas para consumir dichos productos al aire libre. La polémica, como buena parte de las reglamentaciones que rodean los estados de alarma, confinamientos y medidas restrictivas viene acompañada de máxima confusión.

El presidente de la patronal hostelera provincial, Antonio de María, destaca que “la normativa dice que aquellos establecimientos de hostelería que estén ubicados en gasolineras mantendrán el servicio en apoyo a la gente que se desplaza. Eso es una cosa y otra es que tengan licencia para tal actividad, algo que se presupone lógico, así como que deben respetar las normas y pagar licencia al Ayuntamiento por la mesa instalada. Si no tienen dicho permiso tampoco pueden poner mesas. La normativa dice que sí se pueden prestar servicios hosteleros en las lonjas, los hospitales, las áreas de servicio, las estaciones de tren... Una cosa es que estén abiertos y otra es el cumplimiento de las normas sanitarias y de la reglamentación municipal”. A este respecto De María señala que “aunque la mesa se ubique en una zona privada para el servicio público el Ayuntamiento debe dar su autorización”.

Buena parte de esta polémica nace en las redes sociales, concretamente en Facebook, donde se denunció la instalación de una mesa con sillas en el exterior de una conocida estación de servicio de la ciudad. Hay diferentes versiones, si bien la más fiable apunta a que no es un lugar para consumir sino para que los clientes de la lavandería o los lavaderos de coches esperen sentados.

Por su parte, Angel Zamorano, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio, señaló a este medio que “éste es un tema delicado (servicios de hostelería en gasolineras) ya que los distintos boletines han creado confusión, como por ejemplo pasó con los cafés para llevar de la céntrica pastelería ‘Los Reyes’ de la plaza del Arenal que publicó Diario de Jerez recientemente”.

“Ni siquiera un taxista puede ir a comprar a la gasolinera para personas impedidas”

Estos servicios están generando casos realmente curiosos. “El último del que tenemos constancia es el de una pareja de personas mayores que pedían a un taxista que acudiera a la gasolinera a comprarles alimentos, bebidas... Pues bien, resulta que el taxista no puede hacerlo por ellos. Lo deben hacer los ancianos por sí solos. El caso es que si lo hace el taxista no estará ejerciendo de taxista sino de transportista y eso no puede hacerlo”.

Para Zamorano se trata de “casos puntuales motivados por los constantes cambios de normativa. Sin embargo -lamenta- nadie se acuerda ni menciona el sacrificio y los riesgos que asumen los trabajadores junto con los propietarios de las estaciones de servicio, que están al pie del cañón desde marzo del año pasado. Son cientos y cientos de clientes a diario y ellos van con todas las medidas de seguridad pero, como todos sabemos, el riesgo está ahí”.

El presidente de las gasolineras provinciales concluye que “lo que debemos hacer es cumplir las exigencias de las distintas regulaciones y cumplir con las normas municipales. Si se sirve un café, por ejemplo, te lo tienes que llevar, no lo puedes consumir en el interior. Al menos eso creo. Es complicado, la casuística de cada caso es distinta. La verdad es que no puedo ni responder con absoluta certeza con la cantidad de cambios que ha habido”.