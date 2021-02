La propietaria de la popular panadería-pastelería ‘Los Reyes’, Rocío Piñero, “sí” puede vender cafés para llevar. Así se lo ha confirmado la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía a través de la Delegación del Gobierno.

La respuesta recibida ha sido satisfactoria para sus intereses, “Les envié un correo y les dije el tipo de negocio que tenía pues yo lo último que deseo es infringir la normativa. Y lo que me dicen es que sí, que puedo vender cualquier tipo de bebida sin distinción de tipos. Y que puedo vender para llevar, incluso desayunos”. Cabe destacar que la pastelería ‘Los Reyes’ ha permanecido abierta durante toda la pandemia.

El pasado miércoles una pareja de agentes del Cuerpo Nacional de Policía instó a la empresaria a dejar de vender bebidas calientes argumentando que podía ser sancionada con hasta 60.000 euros. Todo acaeció mientras la hostelería local se manifestaba en la plaza del Arenal en contra del cierre de dos semanas que debían asumir desde esta fecha. En la panadería-pastelería ‘Los Reyes’ se dispensa pan y además, sin permitir el consumo en el local, se sirven cafés para llevar. Ese mañana varias personas hacían cola para comprar ya fuera pan o calentarse con un ‘cafetito’.

Indudablemente, el cierre de Jerez y el de sus bares, restaurantes y comercios no esenciales provocó un enorme lío donde la confusión fue la nota dominante entre propietarios de determinados negocios y las mismísimas fuerzas del orden.

La propietaria discrepó abiertamente de los argumentos de los agentes, entrando en un debate “que no entendía en ningún momento pues me decían que podía vender refrescos pero no bebidas elaboradas. Y digo yo, ¿acaso el pan no es un producto elaborado o la misma Coca Cola? Para colmo me han dicho que los dulces también los puedo vender, y si eso no es un producto elaborado que venga alguien y me lo niegue”.

En ‘Los Reyes’ decidieron dejar de servir cafés para llevar tras dos visitas de los agentes y la pertinente información de que “las multas llegan a los 60.000 euros”. Pero Rocío Piñero no se quedó de brazos cruzados sino que llamó a la Comisaría Provincial donde le dijeron que sí que podía vender cafés para llevar “pero al decirle acto seguido que en Jerez la Policía me había dicho que no me dijeron que “pues en Jerez será así” y le instaron a que “mandara un correo a la Subdelegación del Gobierno”. Ni corta ni perezosa Rocío Piñero así lo hizo.

“Además me han dicho que puedo vender bebidas a la calle sean del tipo que sean”

“Por las colas no puede ser -dijo a este medio-, imagínese si pongo la barra de pan de calidad a 15 céntimos la barra. La cola fuera está asegurada”. Piñero recuerda que estuvo vendiendo cafés para llevar durante meses sin ningún problema “con la gente guardando las distancias, con mascarillas, entrando de uno en uno y llevándose las bebidas calientes”.

Otros hosteleros claman mientras tanto por el hecho de que sí se pueda vender café sin problemas en las gasolineras “o que algunas mañanas las administraciones de Loterías tuvieran largas colas. Esto no lo entiende nadie”.

Finalmente, en ‘Los Reyes’ se dejó de servir café en ese momento “porque no quiero que me busquen las cosquillas”, dijo Piñero. Lo cierto es que puestos en contacto con agentes nacionales estos mismos reconocieron a este medio “la confusión existente en muchos aspectos de la actual normativa”.

Tras el permiso de la Junta de Andalucía Rocío Piñero ha vuelto a enchufar la cafetera de ‘Los Reyes’ para “servir cafés para llevar como me he llevado meses haciendo”. Y sus clientes bien que se lo agradecen.