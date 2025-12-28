Gema García Bermúdez realizará el Pregón de los Reyes Magos de este año

La jerezana Gema García Bermúdez será la encargada de realizar este año el Pregón de los Reyes Magos, un acto que tendrá lugar el próximo lunes 29 de diciembre a partir de las 20 horas en la sede de la Real Academia de San Dionisio, situada en la calle Consistorio.

El Pregón de los Reyes Magos cumplirá este año diez ediciones. Creado en 2015 gracias a la iniciativa de Marco Antonio Velo, gerente de MAV-Comunicación, el acto, que hasta entonces no había existido en Jerez, ha ido adquiriendo protagonismo dentro del calendario de actividades de la ciudad hasta el punto que a partir de la segunda edición, tanto el Ayuntamiento como la Asociación de Reyes Magos respaldaron la propuesta, y un año después, lo hicieron también la Real Academia de San Dionisio y la Asociación de Belenistas de Jerez.

La primera edición se celebró en el salón de actos culturales de El Corte Inglés y corrió a cargo del entonces presidente de la Asociación de Reyes Magos de Jerez, José Arcas de los Reyes. Su creación responde, tal y como reconoce Marco Antonio Velo, "a valorizar todos cuantos fundamentos éticos, fraternales, educativos, religiosos e incluso tocantes a la bonhomía y a la nobleza personal encierra y desprende una tradición tan mágica y tan sempiterna como la propia incólume de los Reyes Magos de Oriente".

Para Velo, el contenido consustancial de este pregón es ensalzar "ciertos valores, por veces menos pujantes en esta sociedad tan desvalorizada y tan descodificada -o tan cosificada, tan robotizada- como la actual del siglo XXI. Los Reyes Magos generan en derechura signos de humanidad que jamás deben menguar: la solidaridad, la búsqueda de la felicidad en el prójimo, la ilusión, la recompensa del buen comportamiento, la benevolencia del hecho de compartir, la apuesta por el continente de los niños, la defensa de la vivencia familiar o la conservación de las costumbres legadas por nuestros mayores", destaca.

Cartel anunciador del pregón.

El Pregón de los Reyes Magos ha contado ya con excelentes oradores en el atril, ya que al margen de José Arcas de los Reyes, el primero en realizarlo, han sido protagonistas de este acto navideño nombres como Vicente Prieto Bononato, Manuel Alcocer Caridad, Francisco Zurita Martín, José Carlos Fernández Moreno, Antonio Padillo Piñero, Andrés Luis Cañadas Machado o José Castaño Rubiales.

Gema García Bermúdez es empresaria y presidenta de la Asociación Reyes Magos, tras encarnar a Baltasar en la Cabalgata de 2017. Además, desempeña también actualmente el cargo de presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia.

En cuanto al acto en sí, al que ha anunciado su presencia la alcaldesa María José García-Pelayo, contará con la colaboración musical del Coro de la Plata, un colectivo al que se le rendirá honores en esta edición por su compromiso con dicho pregón durante los últimos años. La entrada al acto será libre hasta completar el aforo.