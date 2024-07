Gilberto Santa Rosa: "Si dependemos del talento, la salsa tiene mucho futuro"

Gilberto Santa Rosa (Santurce-Puerto Rico, 1962), también conocido como el “caballero de la salsa”, llega a Jerez con su nueva gira 'Auténtico Tour 2024'. Después de colgar el cartel de Sold Out en todas las fechas de la pasada gira, Santa Rosa vuelve con un espectáculo totalmente renovado, interpretando todos sus grandes éxitos y sus nuevos temas. Himnos como 'Que alguien me diga', 'Perdóname', 'Conteo Regresivo' y un sin número de canciones que forman parte de la historia musical de la carrera de Gilberto Santa Rosa serán las protagonistas de una noche auténtica y memorable.

González Byass y su ciclo 'Veranea en la Bodega' ofrecerá el 14 de julio una cita imprescindible para los apasionados de los compases tropicales, la salsa y los ritmos latinos. La actuación comenzará a las 22,15 horas y las entradas del concierto pueden comprarse a través de la web de Veranea en la Bodega.

-¿Por qué 'Auténtico Tour'?

-Yo llevo muchos años haciendo música y estos días entiendo que una de las cosas más difíciles para un artista es tratar de ser auténtico porque son tiempos de muchas tendencias y de mucha velocidad en la mercadotecnia, y todas esas cosas. Pienso que a veces sucumbimos un poco a la tentación de seguir esas tendencias y que a veces ser auténtico incide en la velocidad de cómo la gente quiere tener éxito. Alguna gente prefiere negociar con eso y mejor me convierto en un seguidor en vez de en un líder. Y yo descubrí en mi camino que yo no podía jugar de esa forma y me dediqué a buscar un estilo, un espacio dentro de mi medio y, modestia aparte, creo que lo conseguí. Y en esta época aprovechamos que íbamos a empezar una gira para decir: esto es lo que somos y esto es lo que presentamos. Ojalá les guste y nos puedan seguir.

-¿Qué le agarra a sus raíces?

-El número uno, la escuela que tuve, cuando yo empecé a hacer música, y la experiencia personal de una música que es un género muy competitivo y que si yo no tenía un sonido, un estilo, pues era muy poco probable que fuera a sobrevivir. La vida me dio un poco la razón. Llevo 48 años cantando y creo que tenía un poco de razón cuando tomé esa decisión.

-Usted ha actuado en espacios espectaculares. ¿Qué le parece hacerlo en el entorno de una bodega centenaria como es González Byass?

-Tengo unos amigos que casualmente estuvieron ahí, en el Festival, y en la bodega, y me contaron un poco. Yo estoy muy honrado de estar ahí. Para mí, cada vez que puedo presentarme en un lugar como este, pues para mí es un gran honor y siempre voy con dos ideas en la cabeza: no defraudar al público, que es lo más importante; y la segunda es regresar. De eso se trata este trabajo, así que ojalá que la gente la pase tan bien como nosotros y que 'Auténtico' sea algo que les llene la noche y el ánimo como para regresar.

-¿Nos puede dar una pincelada de lo que ofrecerá esa noche en Jerez?

-En realidad, yo siempre digo que en mis conciertos la música es la estrella del show. El repertorio es lo que hace que nos emocionemos todos y yo trato de ser bastante abarcador del repertorio que traigo conmigo, desde principio de los años 90 hasta lo que más o menos estamos haciendo en estos días. Tengo una orquesta fabulosa que como le digo a todo el mundo, todavía tenemos la mala costumbre de toca en vivo. Y entonces el impacto de la energía es muy especial en los conciertos.... y las cosas que nos inventamos para que la gente la pase bien. Esperamos que en Jerez sea la misma experiencia y que el público lo reciba con el mismo cariño.

-El flamenco y la salsa son géneros que comparten mucho...

-Sí, son muy compatibles, se han hecho muchos experimentos de ambos. Lo flamenco nos llama mucho la atención a nosotros los caribeños y se han hecho muchas versiones de canciones de música flamenca con salsa o ritmos afrocubanos y siempre funciona.

-¿Le gusta alguien en especial?

-De los flamencos que yo conozco, recientemente tuve la dicha de conocerla por fin, he ido a sus conciertos, a la Niña Pastori, a los muchachos de Ketama... Hay unos cuantos. Y me gusta mucho no sólo la interpretación, sino las canciones. Y hay cosas también que son de antes: nosotros en Puerto Rico recibimos mucha música de parte de La Faraona. Lola Flores era una continua visitante de Puerto Rico. Te hablo de la época en la que yo era un muchacho. Antes de eso siempre hubo mucho intercambio y hay muchos seguidores de la música flamenca.

-¿Cómo vienen las nuevas generaciones para la salsa?

-Ellos tienen otra formación, pero igual tienen mucho amor por esta música y eso no se le puede criticar porque cada cual vive su momento histórico. Pero yo veo mucho más talento de lo que otra gente ve. Desde México hasta Argentina, en el continente nuestro, veo un movimiento muy interesante, con unas ideas nuevas, inclusive con una preparación musical increíble, porque muchos de estos muchachos son multifacéticos: lo mismo cantan que tocan, que hacen arreglos, una cosa que en mi generación no pasaba. Y tienen el gran reto que todos estos adelantos en las comunicaciones, tecnológicos y en las plataformas, quizás te ayudan a publicar tu música, pero es más difícil, en mi opinión, enfocar al público en algo. El público tiene demasiada información, demasiadas propuestas, muy buenas... Y yo insisto en que es muy difícil que los muchachos puedan, utilizando sólo ese medio, darse a conocer porque hay demasiadas propuestas, muchas buenas. Si dependemos del talento, pues este género tiene mucho futuro, pero hay que hacer unos cuantos ajustes de difusión, de promoción y mercadeo de esta camada de buenos artistas.

-Hablando de futuro, ¿qué proyectos tiene a la vista?

-Yo hice un disco hace un montón de meses (ríe) que, cada vez que me preguntan, digo que sale el mes que viene y no ha salido todavía. Pero yo espero que salga el disco el mes que viene. Y estoy con dos proyectos más: como productor de un artista y me quiero envolver en dos proyectos más para mí: uno de boleros y otro me lo reservo por si acaso algún amigo lo lee y lo quiere adelantar, pero que no tienen tiempo establecido. Yo, en medio de la gira, saco tiempo para todo eso y espero poderlo hacer antes de que acabe el año.

-Usted cuenta que empezó en la música componiendo una canción a los seis años para enamorar a una niña... Ella ni le miró, dice, pero le regaló este oficio. Al final, ¿terminó enamorando a alguien con su música, además de al público?

-(Ríe) Con la original no tuve ningún éxito, pero fuimos muy amigos toda la vida, pero más de eso no. Y bueno, sí. El amor y la música, para mí, tengo que decir que han sido muy benevolentes.