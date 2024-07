Programación completa de Tío Pepe Festival en Jerez

Este viernes, 12 de julio, dará comienzo la X edición de 'Veranea en la Bodega' de González Byass, con el primer concierto del ciclo Tío Pepe Festival. Será con la cantante y actriz mañagueña Ana Mena y su 'Bellodrama Tour', en la bodega Las Copas, desde las 22,15 horas.

Tras una infancia muy vinculada con la música y la interpretación, su primer single, 'No soy como tú crees', llega en 2015. Desde entonces, Ana Mena ha publicado un buen puñado de canciones con gran seguimiento en plataformas de referencia como Spotify y Youtube, consolidando su posición como una de las estrellas femeninas más exitosas e imprescindibles de la nueva escena pop y urbana también en Latinoamérica, Francia e Italia.

Tras haber recibido galardones como el Premio Málaga Joven 2016 y Artista Español Favorito en los Kids' Choice Awards 2018, acaba de ser nominada a cuatro candidaturas en los 40 Music Awards: Mejor Artista, Mejor Canción y Mejor Videoclip, además de mejor colaboración con Abraham Mateo, siendo ganadora del premio Mejor Artista Española.

Todos los conciertos

Al espectáculo inaugural de Ana Mena le seguirá Gilberto Santa Rosa, el 14 de julio; Raphael, el 17 de julio; Miguel Poveda, 19 de julio; God Save The Queen, 20 de julio; Take That, 21 de julio; La Oreja de Van Gogh, el 27 de julio; Luis Fonsi, 28 de julio; y Antonio José, 30 de julio.

El mes de agosto lo abrirá Amaral, el día 1; India Martínez, 2 de agosto; 'La Música de ABBA', el 3 de agosto; José Mercé, 4 de agosto; Sidecars, 8 de agosto; Santiago Auserón, 10 de agosto; Nil Moliner, 11 de agosto; y Los Secretos, el 16 de agosto.

Tío Pepe Comedy

La programación de 'Veranea en la Bodega' trae además el mejor humor a las bodegas jerezanas, esta vez, con 'La chirigota del Selu' 'que ni las hambre las vamos a sentí', noche de Carnaval con la Chirigota del Selu, el 26 de julio. El Selu vuelve este año al Carnaval con una chirigota en la que se integran un “tipo” de cantaores de flamenco con otro mas carnavalero. Aclamado en El Falla durante este Carnaval 2024, tras varios años de ausencia, ha obtenido con sus nuevas letras un rotundo éxito del que podremos disfrutar, junto a las coplas mas famosas de años anteriores, en la noche de Carnaval de Tío Pepe Festival.

Y el 9 de agosto será el turno de Mota, Segura y Flo, también conocidos entre ciertos sectores del público como la vieja'l visillo, Krispin Klander y Torrente, salen al escenario juntos por primera vez en la historia, juntos y por separado, por parejas e individualmente, ofreciendo reflexiones risas y disparates varios que ayuden a entender cuál es hoy en día nuestro sentido del humor, con un único objetivo hacer reír por todos los medios al espectador.

Solera y Compás

Las noches flamencas de 'Veranea en la Bodega' las protagonizarán esta edición Rancapino Chico y María Terremoto, el 7 de agosto; Israel Fernández, con la guitarra de Diego del Morao, el 14 de agosto; y Jesús Méndez, el 15 de agosto.

Cenas de las Estrellas

Las Cenas de las Estrellas ofrecen la posibilidad de conocer los mejores restaurantes con Estrella Michelin en un entorno mágico, la bodega Tío Pepe en Jerez. Es una oportunidad para maridar los vinos de González Byass con los mas destacados restaurantes nacionales e internacionales. El 22 de julio le toca el turno a Lienzo, con una Estrella Michelín. María José Martínez del restaurante Lienzo de Valencia es la chef más sostenible de España. Ofrece una carta basada en el producto local y de temporada, una cocina mediterránea de autora, sabrosa y sostenible. Plantea una cocina moderna-mediterránea, no exenta de creatividad, que exalta los productos valencianos de temporada (huerto, mar y montaña) desde el máximo respeto, siempre con unos platos que sorprenden por su puesta en escena y su delicada elaboración.

Así, los días 2 y 9 de agosto, el protagonista será El Huaso. Asimismo, será posible reservar en el restaurante de la bodega Pedro Nolasco.

Las entradas para las actuaciones anunciadas se encuentran a la venta en: www.veraneaenlabodega.com.