'Gloria' en el Festival de Cine con Acento de Jerez: "Fue abrumador"

El pasado sábado, 18 de octubre, concluyó el III Festival de Cine con Acento de Jerez, en el Teatro Villamarta. Todos los asistentes se vistieron de gala para la entrega de galardones y la clausura de un evento del ámbito cinematográfico que se ha consolidado en esta edición. Más allá de los números, Lidia María Jaime Pérez y María Espejo, directora y directora de contenidos, respectivamente, hacen balance tras una resaca emocional considerable fruto del buen hacer. Se definen como “entusiastas” y “soñadoras”, dos cualidades imprescindibles para haber logrado que todo en esta cita fuese mágico: “Se hace con mucho amor y cariño, eso trae buenos resultados”.

Más de 4.500 personas contabilizadas han pasado por el festival. A esta cifra se suman todas aquellas que han pasado de forma itinerante por la exposición, las charlas y otros espacios habilitados como el llamativo photocall del Teatro Villamarta. No pocos curiosos se resistieron a ver posar a artistas de la talla de Adelfa Calvo, Mariano Peña, Guillermo Rojas, Moreno Borja y otros profesionales del mundo de la cinematografía de alto nivel y con mucha experiencia, “tanto delante como detrás de las cámaras”, remarca Espejo. “Han asistidos personas capaces de expresar lo que es su trabajo y compartirlo, que quieren enseñar y ayudar a que otros también puedan hacer su trabajo”.

En esta ocasión, no se había escatimado en dar a conocer este gran evento. Jerez estaba empapelada con publicidad del festival “para que todo el mundo se enterase”. La página web y las redes han hecho su trabajo y “mucha gente de la comunidad se ha acercado de forma ‘turística’ hasta Jerez para vivir la ciudad y de paso el festival”. “Estamos creando escuela de espectadores. Había algo que estaba latiendo. Animación y documental se han incluido en esta edición porque el sector lo ha reclamado y nos lanzamos. Fue muy bonito ver en las charlas y en las producciones a personas que no tienen nada que ver con el sector porque hacemos cine para el público en general”, explica su directora.

Foto de familia de los galardonados en el III Festival de Cine con Acento de Jerez.

El balance no puede ser otro: “Súper positivo. Lo hemos vuelto a hacer”, dicen, y no únicamente por el número de propuestas recibidas con respecto a la edición pasada. “Lo más importante es la calidad que ha subido muchísmo”. El impacto del festival traspasa las fronteras de Andalucía, de modo que, productoras a nivel nacional se muestran interesadas en presentar sus proyectos en Jerez: “Se está convirtiendo en un escaparate muy interesante, dando mucha visibilidad”. ‘Te protegerán mis alas’, la ganadora, y la asistencia de Antonio Cuadri significa mucho para las organizadoras y todo el equipo de trabajo. “Nos llena de orgullo”. Para Espejo, uno de los hitos de la última edición fue contar con Adelfa Calvo, actriz procedente del teatro que ya cuenta con un Goya, la Bandera de Andalucía y el Premio Carmen, entre otros: “Nos trató con cariño, respeto y nos arropó delante y detrás. Fue abrumador. No tenemos un presupuesto espectacular, pero estamos muy bien arropadas por los compañeros del sector que nos animan a seguir. Pilar Távora se dio una paliza para estar aquí y otros atravesaron España. Fue muy bonito”, rememoran aún en una nube.

En esta edición, el Festival de Cine con Acento ha dado un salto cualitativo gracias al trabajo y al creer que se podía celebrar con poco. “La realidad es esa. Nuestro presupuesto está por debajo de la media”. Empresas y entidades contribuyen de diferentes formas “como Bodegas Sánchez Romate, el Teatro Villamarta (que es cedido) o Movitransa que pone los coches”. La falta de recursos puramente económicos es compensada con un redoble de esfuerzo de la organización: “Tenemos un equipazo, comprometido. Cada uno de nosotros hemos hecho todo lo posible para que quedara súper bonito”.

Pese a que esta edición acaba de echar el telón, ya tienen un ojo puesto en la próxima con el objetivo claro de mantenerse, algo nada fácil. “Hemos llegado muy alto en poco tiempo, no tenemos que ser agonías. La avaricia rompe el saco. Es importante cuidar lo que hemos construido y eso conlleva trabajo, esfuerzo, dinero, cariño. Tenemos que cuidarnos nostros como equipo, conseguir más presupuesto, repartir el trabajo entre más personas y mantener la calidad”, subraya María Espejo. “Quienes han participado en el festival destacan lo bien que se les ha tratado en Jerez. Hay que saber crecer y ese cariño no podemos perderlo”, insiste Lidia María Jaime Pérez.

Cariz social

Más de 200 proyectos fueron presentados al Festival de Cine con Acento, de los cuales, en torno al 45% es hecho en Jerez y la provincia. En las bases del certamen se deja claro que se valoran los trabajos que versan sobre temas que ayudan a mejorar la sociedad: la igualdad de género, la dislexia, la transexualidad, la normalización de la identidad, la inmigración, los desahucios". El jurado lo tiene presente, dado que sus organizadoras conciben el cine como una herramienta de educación, tal y como lo han trasladado a los asistentes durante los cuatro días de celebración: "Creemos que el cine es una herramienta de transformación social y que tenemos una responsabilidad las personas que podemos ofrecer un mensaje a través de una pantalla en muy poquito tiempo".

Imagen del festival

En este festival se cuida cada detalle desde sus comienzos. Hasta el vestuario que lucieron las directoras en la gala tenía sentido. Para éste han contado desde un principio con el talento de una firma jerezana. Han contado desde un principio con Belúlah. Los diseños estaban enlazados con el logotipo y la imagen del festival. El logotipo representa la vidriera de la Catedral de Jerez y a las ocho provincias de Andalucía. "La historia hasta tener el logo ha sido muy bonita al igual que todo lo que ha pasado con el festival. Ana Parejo es la diseñadora de la imagen, nacida en Jerez y residente en Sevilla. Susana Quirós nos hizo un vestuario acorde con el logotipo. El vestido de Lidia llevaba un cuerpo con una especie de abanico y cola de colores. Yo vestía un 'top' con una especie de 'relío' de colores, y la jefa de producción, un pantalón con todo el colorido en los laterales. La gente lo hiló con el logo y les pareció bonito".