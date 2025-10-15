Alex O'Dogherty, actor y humorista: "Hay pocos políticos que, de verdad, se preocupen por la gente”

'Sexy Motherfucker', de Prince, es su canción favorita; 'El obstáculo es el camino', de Ryan Holiday, el último libro que ha leído y el baloncesto, el deporte que siempre le ha interesado. En alguna ocasión ha afirmado que ha luchado tanto por sus sueño que ha conseguido otros que le gustan más. Hablamos con Alex O'dogherty (San Fernando, 1973) que no es sólo una persona, son muchas: el actor, el cómico, el director, el músico... El isleño, ha compartido todo su bagaje con el público del III Festival de Cine con Acento que se celebra en Jerez, una tierra en la que siempre se ha sentido bien por la cercanía de su gente y donde tiene grandes amigos. O'dogherty habla con Diario de Jerez de todo un poco, incluso, de lo que no quieren que le pregunten.

Pregunta.¿Qué le preocupa?

Respuesta.Me preocupa lo que no debería preocuparme, lo que no puedo controlar. Estoy en proceso de cambiar eso.

P.¿En quién se inspira para trabajar?

R.Crecí viendo a los hermanos Marx y a Harold Lloyd. Cuando yo era pequeño estas personas estaban fallecidas, pero he tenido una buena cultura. Crecí viendo a Gila, a Tip y Coll. Luego, a Pedro Reyes, a gente que me ha inspirado con el tiempo. De pequeño no los entendía. El humor es algo muy personal y cada uno tiene sus gustos. Es una cosa que me empeño en transmitir porque hay gente que no lo entiende, gente que cree que todo le tiene que hacer gracia y, si no le hace gracia, lo insulta o lo denigra. Esto es muy sencillo: todo no te puede gustar. La gente que dice "me gusta todo", miente porque algo no le gustará, tendrán un gusto amplio y variado. También me inspiran Javier Bardem, Javier Cámara, Sean Connery, Jack Nicholson...

P.¿De qué no quiere que le pregunte?

R.De política. Me repugna. Me repugna la mayoría de los políticos que no hacen política sino que va sólo a sus putos intereses. Mi concepto de 'político' es una persona que se preocupa por el pueblo, con sus ideales más o menos conservadores, pero hay pocos políticos que, de verdad, se preocupen por la gente”.

La gente valora mucho la comedia y el humor porque saben que es curativo"

P.¿Con qué faceta de todas a las que se dedica se puede vivir mejor?

R.Desde luego con la música no. Hoy en día, la comedia está siendo muy agradecida porque la gente tiene gran necesidad de reír y de pasarlo bien. Ahora mismo, la gente valora mucho la comedia y el humor porque saben que es curativo. Meterte en el mundo del cine y la televisión no es nada fácil. Escribir un monólogo y hacerlo por redes sociales... hoy en día los que están ganando más dinero, hablando en plata, con el humor son gente que han salido de redes sociales. Un ejemplo es mi querido amigo Comandante Lara, un fenómeno que surgió porque la gente se enviaba sus chistes por whatsapp. Él no es muy fuerte en las redes sociales, pero también se suma una especie de boca a boca, junto con lo que ha hecho en la radio.

P.¿Qué cambiaría de sus 28 años de carrera?

R.Me echo en cara que podría haber estudiado más, sobre todo, musicalmente. Mi gran espina es la música porque, aunque toco instrumentos, no lo hago como me gustaría.

P.¿Qué conclusión puede sacar 'De un vino con Alex O´Doherty', el encuentro que acabas de vivir en el Festival de Cine con Acento?

R.Que me gusta relacionarme con la gente, escuchar y, sobre todo, ver a la gente joven que tiene ganas de hacer cosas. Me hubiera gustado haberlos escuchado más a ellos. Cuando hablas te das cuenta de cosas, de que necesitabas soltarlo, como cuando vas al psicólogo. Igual que cuando escribes, si te pones como práctica diaria escribir tres páginas de lo que sea, acaban saliendo cosas muy chulas. Después de tres años haciendo este documental 'De todos lados un poco', vivir estos momentos es una pequeña recompensa y tampoco tan pequeña.

Alex O'Dogherty en 'Un vino con...' en el Festival de Cine con Acento' de Jerez. / Manuel Aranda

P. De todos lados un poco', es uno de tus trabajos más recientes. ¿De qué sirve echar la vista atrás en la familia de uno mismo?

R.Al darte cuenta de dónde procedes, te das cuenta de que no es tan importante dónde has nacido, de que no eres dueño de ese sitio. No tienes derecho ni poder de decir quién entra o sale de tu casa porque absolutamente todos procedemos de gente que se ha tenido que ir del sitio donde nació para intentar tener una vida mejor. Eso es otra cosa que cuesta mucho hacer entender a la gente. Me parece que es un discurso que hoy día tenemos que hablar y que seguir lanzando, sobre todo, para contrarrestar el discurso de odio que vivimos a diario contra los extranjeros. Todos los somos en el fondo.

P.Hay quien dice que ya no se pueden hacer chistes de nada. ¿De qué no te reirías jamás?

R.Esto es un tema muy tratado por mí en mi anterior espectáculo y la conclusión es muy sencilla: el humor no tiene límites, los tienes tú. Cada uno tenemos algo que no nos gusta que se haga humor con eso, por lo que sea, porque te afecta personalmente. Por ejemplo: la virgen de tu pueblo, tu madre... Personalmente, no me gustan los chistes con enfermedades, de desgracias cuando suceden o cuando muere alguien. No hago apenas humor político porque pienso que ni siquiera se lo merecen. A veces sí he dicho cosas, pero las consecuencias no me merecen la pena.

Me parece que el humor está hecho para hacer pensar, en cierto modo"

P.¿Cuáles son esas consecuencias?

R.Las consecuencias de hacer humor político es que te ataquen todos los que no estén de acuerdo con lo que has dicho y el ataque es tan furibundo y desagradable que no merece la pena. Se puede hacer humor de lo que sea, de lo que está pasando en Gaza, de hecho los propios israelíes lo hacen, se van a la frontera donde están los palestinos muriendo de hambre a hacer barbacoas y lo suben a las redes sociales. Yo no sería capaz, primero porque este tema me afecta personalmente. Es humor, sí, pero a mí no me hace gracia.

P.¿Le podemos describir como un artista comprometido? ¿Da su permiso?

R.Sí, comprometido con mis ideas. Me gusta contar cosas y en mis espectáculos lo hago, no sólo hacer reír por hacer reír. Me gusta que la gente se vaya a su casa pensando sobre ese tema con el que no tiene, necesariamente, que estar de acuerdo conmigo. Me gusta que a la gente se le remueva algo por dentro. Una de las cosas chulas que me han dicho cuando han salido del espectáculo es: "Quillo, estuvimos dos horas en el bar hablando del tema". No es hablando de los chistes, sino hablando de los temas. Si era el amor, el tema de la pareja; si es el tema de las opiniones, como es ahora pues ese. Me parece que el humor está hecho para hacer pensar, en cierto modo.

P.¿Qué le gustaría que le preguntara?

R.Si me gustan la papas con choco. Me gustan muchísimo.