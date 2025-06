Gloria Gaynor en Jerez: "Yo siempre obtengo mi energía del público"

Gloria Gaynor, ganadora dos veces del prestigioso premio Grammy y leyenda de la música mundial, vendrá a Tío Pepe Festival en Jerez, el 24 de julio, para pasar una noche inolvidable disfrutando de todos sus éxitos. Gloria estará acompañada de su amplia y excelente banda, y cantará sus más grandes éxitos, como las míticas canciones 'Never Can Say Goodbye' y 'I Will Survive, entre otra muchas. Una oportunidad única para disfrutar y bailar. El 6 de junio lanzó el EP de dance pop, 'Happy Tears', que engrosa su lista de canciones motivantes sobre la superación de las adversidades y que el público tanto ha apreciado y bailado durante décadas, y hoy día.

Pregunta.Tío Pepe Festival se desarrolla en un enclave monumental bodeguero con mucha historia, González Byass en Jerez. ¿Cómo influye el escenario en la energía de su actuación?

Respuesta.Yo siempre obtengo mi energía del público y de cómo valora mi actuación y la música, además de la alegría y la inspiración que mi banda y yo compartimos con ellos. Poder hacer todo eso en un lugar tan hermoso y único como el que ofrece Tío Pepe Festival es un regalo maravilloso.

P.Han pasado más de cuatro décadas desde que descubrió 'I Will Survive' en el mítico Studio 54. ¿Recuerda el momento en el que sintió que se había convertido en un himno de resiliencia y que aquella canción ya no le pertenecía a usted, sino al mundo entero?

R.Creo que tuve esa revelación cuando “I Will Survive” llegó al número uno en la lista de pop de Billboard por segunda vez.

P.Este año se han cumplido 50 años del lanzamiento de 'Never Can Say Goodbye'. ¿Cuál es la canción que mejor define a Gloria Gaynor, esa canción que quizá cree que no ha sido reconocida la suficiente?

R.Creo que la canción que mejor me describe es “I Will Survive”.

P.A lo largo de su carrera se ha reinventado varias veces, en ocasiones movida por su gran espiritualidad. ¿Qué le mueve a explorar géneros distintos?

R.Por lo general, son las letras lo que me atrae de una canción, sin importar el género.

P.La música disco fue despreciada en su momento por ciertos sectores, pero hoy es reconocida por su innovación y legado. ¿Se siente reivindicada como una de sus grandes embajadoras o, en cambio, cree que esa etiqueta ha escondido su versatilidad musical?

R.Sí, me considero una de las principales embajadoras del disco. Aun así, creo que las discográficas sí impidieron que la gente viera mi versatilidad musical.

P.El mundo de la música ha cambiado radicalmente: redes sociales, algoritmos, nuevas formas de consumo... ¿Cómo vive ese cambio?

R.Siento que estos cambios dificultan esa creatividad auténtica que sólo puede surgir cuando músicos en vivo trabajan juntos en la misma sala, inspirándose los unos a los otros.

P.¿Qué importancia tiene para Gloria Gaynor conectar con el público joven que la descubre en una banda sonora o una playlist?

R.Es muy importante para mí. Indudablemente, no hay mejor manera de conectar con la creatividad de un artista que en una actuación en vivo.

P.¿Hay alguna figura emergente en la que vea una chispa especial?

R.Sí, Olivia Rodrigo.

P.Una banda de 10 músicos y una sección de viento la acompañan en su actual gira. ¿Qué espera sentir y transmitir al público en esta noche de julio en Jerez?

R.Espero compartir buena música, ánimo y amor.

P.Y, por último, ¿qué sueño le queda por cumplir a Gloria Gaynor?

R.Hacer un pequeño papel en una gran película.