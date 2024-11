Gloria Gaynor y Train, nuevas confirmaciones de Tío Pepe Festival en Jerez

Tío Pepe Festival 2025 sigue sorprendiendo con su programación y suma a su cartel a dos iconos de la música internacional: la banda estadounidense Train, que actuará el 11 de julio; y la legendaria diva del disco, Gloria Gaynor, quien pisará el escenario de la Bodega Las Copas el 24 de julio. Ambos artistas prometen ofrecer noches memorables llenas de éxitos y emociones en el corazón de las bodegas Tío Pepe.

Train: el sonido de un éxito global

Con más de 10 millones de álbumes vendidos y una trayectoria respaldada por tres premios GRAMMY y dos Billboard Music Awards, Train traerá a Jerez su característico sonido pop-rock. Liderada por el carismático Pat Monahan, la banda ha alcanzado la cima de las listas internacionales con éxitos como 'Drops of Jupiter', 'Hey, Soul Sister' y 'Meet Virginia'. La actuación de una de las bandas más reconocidas de la escena musical estadounidense, llega a Tío Pepe Festival, el próximo 11 de julio, y será una oportunidad única para disfrutar de su inconfundible energía en directo.

Desde su formación en 1994, Train ha sabido conectar con millones de fans en todo el mundo, consolidándose como uno de los grupos más influyentes de su género. Con un repertorio lleno de himnos generacionales, la banda hará vibrar a todos los asistentes en una noche inolvidable en el marco incomparable de las bodegas.

Cartel del grupo Train.

Gloria Gaynor: una leyenda que sigue brillando

El 24 de julio, el escenario de Tío Pepe Festival se llenará de nostalgia y ritmo con la inigualable Gloria Gaynor. La voz inmortal de éxitos como 'I Will Survive', 'Never Can Say Goodbye' y 'I Am What I Am' llega a Jerez para ofrecer un espectáculo cargado de energía y emociones. Con más de 50 años de trayectoria, dos premios GRAMMY y un legado inigualable, Gaynor continúa conquistando generaciones con su música y carisma.

La artista, que ha llevado su talento a los escenarios más prestigiosos del mundo, promete una velada en la que celebrará la vida, la música y la conexión con su público. Una cita imprescindible para los amantes del disco y los grandes clásicos.

La XI edición de Tío Pepe Festival llega con una programación excepcional que reunirá un impresionante cartel en los icónicos escenarios del Patio de la Tonelería, a las 22:00 horas y la Bodega Las Copas, a las 22:15 horas, ofreciendo al público una experiencia memorable en el corazón de ambas bodegas.

La XI edición del Tío Pepe Festival reúne un cartel musical excepcional en Jerez, destacando a Jethro Tull con su gira "Las 7 Décadas", el espectáculo 'This is Michael' con Lenny Jay y Jennifer Batten, y la celebración de los 40 años de Duncan Dhu con Mikel Erentxun. Coque Malla, Pastora Soler, Maldita Nerea, Marina Reche y María José Llergo suman diversidad artística, desde el pop y el flamenco contemporáneo hasta sonidos icónicos del rock español. Además, el flamenco de raíz brillará en el ciclo Solera y Compás con figuras como Territorio Jerez. El humor estará presente con Aguilera, Mení y Manu Sánchez en Tío Pepe Comedy. Se consolida así el ciclo Veranea en la Bodega como una cita cultural y enoturística única.