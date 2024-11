Jethro Tull, el show ‘This is Michael’, Mikel Erentxun’, Maldita Nerea y Coque Malla, entre las primeras confirmaciones de Tío Pepe Festival en Jerez

This is Michael.

El próximo verano 2025, las Bodegas Tío Pepe en Jerez de la Frontera se preparan para recibir una nueva edición de 'Veranea en la Bodega', una cita que, año tras año, transforma el histórico recinto en un espacio de celebración, donde cultura, gastronomía, enología, música y una forma de entender la vida única se funden en un entorno incomparable. Durante los meses de julio y agosto, Tío Pepe Festival y Solera y Compás ofrecerán una programación variada con propuestas musicales de todos los estilos donde no faltarán grandes artistas nacionales e internacionales como Jethro Tull, ‘DUNCAN DHU Tour 2025 con Mikel Erentxun’, Pastora Soler, Coque Malla, Maldita Nerea, Marina Reche y María José Llergo, entre otros, pero también el arte de Jerez, que unidos a la propuesta gastronómica del ciclo harán de cada noche una experiencia multisensorial única. No faltará un hueco para el humor de la mano de Tío Pepe Comedy con figuras como Manu Sánchez o el dúo Aguilera y Mení. Las entradas ya se pueden adquirir en: https://tickentradas.com/fest/xi-tio-pepe-festival

La XI edición de Tío Pepe Festival llega con una programación excepcional que reunirá un impresionante cartel en los icónicos escenarios del Patio de la Tonelería, a las 22:00 horas y la Bodega Las Copas, a las 22:15 horas, ofreciendo al público una experiencia memorable en el corazón de ambas bodegas.

Inaugurando el festival, el 12 de julio, Jethro Tull presentará su gira 'Las 7 Décadas', un ambicioso proyecto que abarca lo mejor de cada etapa de su carrera. La banda, liderada por el icónico Ian Anderson, revisitará temas de sus más de 30 álbumes publicados, deleitando a sus seguidores con un espectáculo que va desde sus primeros éxitos hasta su trabajo más reciente, 'RökFlöte', de 2023. Con su particular estilo y el inconfundible sonido de la flauta, Anderson ofrecerá al público un viaje musical extraordinario que conecta a varias generaciones de fanáticos del rock.

El homenaje al Rey del Pop llegará el 25 de julio con el espectáculo internacional 'This is Michael', protagonizado por Lenny Jay. Esta gran producción revive la esencia de Michael Jackson y cuenta con una banda completa de músicos, bailarines y la participación estelar de Jennifer Batten, guitarrista de cabecera de Jackson durante más de una década. Con una puesta en escena impactante, que incluye temas icónicos como 'Billie Jean', 'Thriller' y 'Beat It', este espectáculo certificado por la familia Jackson hará las delicias de los seguidores del artista, sumergiéndolos en el universo musical del rey del pop con una fidelidad impresionante.

A continuación, el 27 de julio, se presentará en Tío Pepe Festival ‘DUNCAN DHU Tour 2025 con Mikel Erentxun’, un evento especial que celebra los 40 años de la banda que lo catapultó al estrellato. Este año, Erentxun hace una pausa en su carrera en solitario para centrarse en los clásicos de Duncan Dhu, trayendo al público los éxitos más emblemáticos de la formación donostiarra. Con canciones como 'Cien gaviotas', 'Jardín de Rosas', 'El ritmo de la calle' y otros temas que marcaron a generaciones, el espectáculo ofrecerá una oportunidad única de revivir en directo estos himnos del pop-rock en español.

El primero de agosto, el carismático cantante y compositor Coque Malla llenará las bodegas jerezanas con su característico estilo irreverente y personal. En plena celebración de su brillante trayectoria, Malla continúa conquistando al público con su gira, que incluye temas de su nuevo álbum, 'Aunque estemos muertos', y sus más grandes éxitos desde sus días con Los Ronaldos. La actuación de Malla promete ser un recorrido lleno de nostalgia y energía, un tributo a sus 40 años de música en el que no faltarán las sorpresas.

Pastora Soler, la reconocida artista andaluza, tomará el relevo el 2 de agosto con su espectáculo 'Rosas y Espinas – 30 Años', una retrospectiva cuidadosamente diseñada para celebrar sus tres décadas sobre los escenarios. Con una puesta en escena que combina música y narrativa visual, Soler llevará a sus seguidores por un viaje íntimo lleno de recuerdos, anécdotas y éxitos que han marcado su carrera, en una velada que promete emocionar profundamente a los asistentes.

El 8 de agosto, Maldita Nerea llenará de energía el Patio de la Tonelería. La banda murciana, reconocida por sus letras cargadas de positivismo y su estilo de pop sincero, ofrecerá un espectáculo vibrante y cercano, donde repasará sus grandes temas junto a su fiel público, las ‘tortugas’. Con un nuevo disco que reafirma su capacidad de reinventarse, Maldita Nerea invita a vivir una noche inolvidable en la que las buenas vibraciones y la emoción serán protagonistas.

Con una frescura y un talento que no dejan indiferente, Marina Reche llega para conquistar el escenario del Patio de la Tonelería en una noche muy especial el próximo 12 de agosto. Esta joven promesa del pop, que rápidamente se ha posicionado como una de las voces más cautivadoras del momento, presenta su 'Lo he Intentado Tour', una propuesta en la que mezcla la emotividad de 'Claridad', su primer EP, con la intensidad de sus nuevos temas. Acompañada de su banda, Reche ofrecerá un show cargado de autenticidad y carisma, adelantando también canciones de su próximo trabajo, 'Oscuridad'.

Para cerrar la programación musical de esta edición, el 16 de agosto, el flamenco contemporáneo y experimental de María José Llergo tomará el protagonismo. Reconocida internacionalmente por su EP 'Sanación' y su álbum más reciente, 'Ultrabelleza', Llergo fusiona el flamenco con texturas de electrónica ambiental, logrando un sonido único que ha sido elogiado por la crítica. La cantante cordobesa, que ha llevado su arte a escenarios como el Lincoln Center de Nueva York, deleitará al público con su poderosa voz y una presencia escénica que captura el espíritu y la diversidad del flamenco en su máxima expresión.

Solera y Compás con la autenticidad de Jerez

Dentro del Ciclo Solera y Compás, Territorio Jerez llevará al escenario un espectáculo que condensa la esencia del flamenco jerezano. El 11 de agosto, bajo la dirección y guitarra del maestro Manuel Valencia, creador y responsable artístico de esta propuesta, la noche estará cargada de la autenticidad y el duende de su tierra. Acompañando a Valencia en el cante estarán Juana la del Pipa, Ezequiel Benítez, David Carpio y el jovencísimo Manuel Monje; Acompañará a Manuel Valencia, a la guitarra, Antonio Higuero; y en las palmas, Juan Diego Valencia y Javi Peña. Una cita ineludible para vivir el flamenco de raíz en todo su esplendor-

Tío Pepe Comedy

Para los amantes del humor, Tío Pepe Comedy presentará el 10 de agosto a los gaditanos Aguilera y Mení, quienes, con su estilo desenfadado y su particular sentido del humor, prometen hacer reír a carcajadas al público. Su espectáculo, una mezcla de monólogos, parodias e interacción con el público, garantiza una noche llena de risas.

Cerrando el cartel humorístico, el 13 de agosto, Manu Sánchez traerá su agudeza e ironía en un show ácido y sincero, en el que reflexionará sobre la vida con una autenticidad que conectará con el público en cada frase.