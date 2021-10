El gobierno no logra apoyos para constituir el Tribunal Contractual

Pese a los acuerdos logrados en el calendario festivo y en el Plan de vivienda, el gobierno local no ha encontrado este jueves el apoyo de la corporación para sacar adelante las modificaciones necesarias para poner en marcha el Tribunal de Recursos Contractuales y la actualización de nombramientos del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Jerez. PP, Cs y Adelante Jerez se abstuvieron en la votación, mientras que Kika González y Ángel Cardiel votaron en contra.

La delegada de Economía y Recursos Humanos, Laura Álvarez, explicó que se trataba de una modificación que era necesaria “porque necesitamos poner en marcha el Tribunal Económico y el Tribunal Contractual”. “Cuando nos pusimos a ello vimos una incompatibilidad que había que resolver y es el planteamiento que traemos”, dijo.

Sin embargo, desde Ganemos Jerez, Kika González, recordó que el Tribunal de Recursos Contractuales se llevaba “a través de un convenio con Diputación”. “Lo que se proponía era que una sola persona acumulara los dos puestos, las dos presidencias, pero con un solo salario. Como jurídicamente no se puede recoger, por eso viene ahora está modificación”, detalló.

En este punto, expresó su negativa a que “las personas acumulen cargos y que se le retribuya alguno de los cargos con otros conceptos, como dieta. Nos parece que tenemos que ser consecuentes y, si este Ayuntamiento no tiene una situación financiera que le permita crear dos tribunales, pues no los creamos, creamos solo el que podamos pagar”.

González añadió, además, que “a nivel de los beneficios para la ciudadanía nos parece más interesante que se constituya el Tribunal Económico Administrativo, que le da recursos a la ciudadanía y evita tener que ir al Contencioso Administrativo, y nos parece razonable que el otro se quede en Diputación hasta que este Ayuntamiento pudiera pagarlo”.

La justificación, sin embargo, no gustó nada a la edil Laura Álvarez que insistió en la necesidad de tener ambos tribunales porque al carecer del Contractual “llevamos, por ejemplo, más de 7 meses con un recurso de la licitación pública de los semáforos de esta ciudad, esperando que lo resuelva la Junta”. Igualmente, detalló “un caso más grave” y es que “hemos sacado, con muchísimo trabajo, crédito presupuestario para poner desfibriladores en todos los colegios. El otro día en Écija un chico de 12 años tuvo una parada cardiorrespiratoria y se le salvó la vida gracias a los desfibriladores. Pues llevamos casi ya 2 meses esperando que el Tribunal Contractual de la Junta resuelva sobre un recurso de la licitación pública de los desfibriladores”.

Así las cosas, Álvarez insistió en que “es necesario que la quinta ciudad de Andalucía tenga un tribunal que pueda resolver sobre los asuntos contractuales”.

Terminados los turnos de palabra, Kika González quiso intervenir para responder pero la alcaldesa Mamen Sánchez no se lo permitió, cumpliendo con el reglamento. Aun así, la regidora sí aprovechó para lamentar que la propuesta no saliera adelante. “No queda aprobada, seguiremos sin ser una administración ágil”, criticaba, mientras la edil de Ganemos pedía hablar.

Antes de pasar al siguiente punto, Sánchez recordó igualmente que “seis meses tardó el Tribunal de Diputación en resolver lo de la limpieza, seis meses”. “No voy a abrir debate”, insistía mientras seguía hablando, pese al enfado de la oposición, y lamentando que “los grandes ayuntamientos sí lo tienen y nosotros, por decisión de este pleno, no lo tenemos. No nos pidáis agilidad en los trámites administrativos. Cuando se ponen los medios para que la Administración sea ágil, moderna y transparente, la decisión mayoritaria de este pleno es que no sea así”.

Debate sanitario

Por otra parte, las propuestas sanitarias fueron también este jueves las más repetidas en el pleno municipal con hasta tres puntos. La primera de las iniciativas de este ámbito fue la petición por parte del PSOE de la iniciación de los trámites administrativos necesarios para conseguir la ampliación del Hospital Universitario de Jerez. Una propuesta que recibió el apoyo unánime del pleno, aunque no por ello estuvo exenta de polémica, al igual que las dos restantes.

En concreto, la propuesta pide a la Junta de Andalucía que destine una partida en los próximos presupuestos de 2022 para este cometido. Por su parte, el Ayuntamiento ofreció terrenos para la futura ampliación del hospital.

La sesión plenaria incluyó también el debate de una propuesta de Adelante Jerez, defendida por Raúl Ruiz- Berdejo. En este caso, se centró en la situación sanitaria en Jerez, demandando más personal, la reducción de los cupos de atención de los pacientes, el blindaje de la Atención Primaria y el mantenimiento de la titularidad pública de la gestión de los servicios que no han sido externalizados, entre otros asuntos. Ganemos presentó, además, una enmienda en la que cifró la necesidad de aumento de la plantilla en 4.000 los profesionales. La propuesta finalmente fue aprobada por mayoría.

La tercera iniciativa sanitaria fue del Grupo Mixto, referida a la atención en La Granja. En concreto, desde Ganemos se instó a la delegación territorial de Salud y Familias a que, con carácter urgente, termine con la demora de la solicitud de cita previa en el Centro de Salud Manuel Blanco. La propuesta, en este caso, fue aprobada por unanimidad.