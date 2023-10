El gobierno local auditará Comujesa ante las "presuntas irregularidades en la licitación de las cocheras de autobuses urbanos" en Jerez

El delegado municipal de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha explicado las "graves irregularidades" que se han encontrado en el proceso de licitación del proyecto de las nuevas cocheras y taller de los autobuses urbanos por parte de Comujesa, realizado "en la legislatura del gobierno socialista". Se trata de un proyecto "con un presupuesto de 550.000 euros que se ha ‘troceado’ en 18 contratos menores, lo que vulnera el proceso de contratación del sector público".

Espinar ha denunciado esta situación "por las declaraciones de miembros del anterior gobierno socialista sobre la paralización de distintas inversiones en la ciudad". “Que Díaz hable de inversiones en la ciudad es peligroso porque le hace un flaco favor a la ciudad de Jerez, porque nada de lo que dice en relación a empresas privadas está paralizado. A todas estas empresas les hemos explicado la situación”, ha dicho.

Y, en concreto sobre una empresa que va a ampliar sus instalaciones, ubicándose en las actuales cocheras de los Autobuses Urbanos, Espinar ha manifestado “sentirse muy dolido porque al llegar al gobierno de Jerez nos hemos encontrado que donde debería haber un proyecto, en relación a la obra de las nuevas cocheras y taller de autobuses urbanos, que tenía un valor de 550.000 euros, nos hemos encontrado 18 contratos menores que, de acuerdo con el informe de la vice-interventora, vulnera el proceso de contratación del sector público”.

En este sentido, el delegado del PP ha anunciado que el próximo viernes "en el Consejo de Administración de Comujesa se aprobará una auditoria única y exclusiva para conocer quiénes son los responsables y qué interés había para realizar la licitación con estos contratos menores". “Si el gobierno socialista se saltaba los principios de la contratación pública, este gobierno no lo va a hacer. No es paralizar un proyecto, es darle viabilidad a un proyecto que partió viciado por parte del anterior gobierno. No se puede trocear en 18 contratos menores. Se ha vulnerado de manera descarada la ley y no se ha garantizado la concurrencia en vez de hacer una licitación pública”, ha señalado. Igualmente, ha añadido que “el anterior gobierno tendrá que dar explicaciones sobre esta situación. Se une a la sombra de dudas de los propios trabajadores de Comujesa sobre la gestión, con contratos menores encadenados. Desde la oposición sabíamos que había un globo que iba a estallar”.

En cuanto a otros proyectos, según el partido socialista paralizados, Jaime Espinar ha asegurado que “lo que hemos hecho ha sido mejorar esos proyectos. Hemos salvado 153 árboles en el entorno de Chapín y en cuanto al Parque de la Sed cambiamos asfalto por pavimento ecológico. Si queremos ser una ciudad europea tenemos que tener árboles”.