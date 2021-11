El gobierno califica de "éxito" la sentencia de la parcela que tiene que entregar a Defensa

El gobierno municipal considera que la sentencia que condena al Ayuntamiento a entregar al Ministerio de Defensa una parcela en la zona norte de la ciudad es un “éxito” dado que no ha estimado la pretensión de la administración central de que fuera indemnizada con casi 1,8 millones de euros.

Durante una visita a unas obras que el Ayuntamiento está ejecutando en la barriada de Las Torres, el delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, negó que la Audiencia Nacional haya condenado al Ayuntamiento a la entrega porque afirma que ya lo hizo cuando firmó el convenio con Defensa en 1997, por lo que ahora el órgano estatal debe proceder a “recepcionar” el solar.

Tal y como ha adelantado este medio en su edición de este lunes, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha ordenado al Ayuntamiento que entregue al Ministerio de Defensa una parcela situada a espaldas del centro comercial Carrefour Norte, concretamente entre las calles José Ignacio Pineda y María de Xerez. También deberá indemnizarle con el pago de unos 29.115 euros por haberse reducido la edificabilidad de estos suelos al haberse construido años atrás un centro transformador en una de sus esquinas.

A pesar de que el alto tribunal estimó en parte el recurso presentado por el Ministerio de Defensa, quien reclamó la “entrega” del solar o, de manera subsidiaria, una indemnización de 1,7 millones de euros ya que el terreno no tiene las condiciones urbanísticas acordadas hace casi 25 años, el gobierno municipal considera “un éxito” el fallo ya que el pago que deberá hacerse al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) es notablemente inferior a lo reclamado. “Es un éxito de este ayuntamiento y de este gobierno”, dijo Díaz.

El conflicto entre ambas administraciones tiene su génesis en 1997 cuando el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento acordaron la cesión de los ya desaparecidos acuartelamientos de La Asunción y del Tempul a la ciudad para ejecutar sendos desarrollos urbanísticos (el primero se destinó para construir el Campus Universitario y el segundo para una promoción residencial y equipamientos). Como compensación, debía recibir, entre otras, unas parcelas a espaldas del centro comercial Carrefour Norte.

Sin embargo, el cambio de la propiedad no llegó a ejecutarse, tal y como relata la sentencia, debido a una controversia por un centro transformador que se construyó con posterioridad a la firma del acuerdo y que redujo sensiblemente la edificabilidad de la parcela. Finalmente, tras una petición de Defensa de que se aumentaran los metros construibles en estos suelos que no fue aceptada por el Ayuntamiento, presentó un recurso ante la Audiencia Nacional exigiendo el cumplimiento del convenio y, en caso de que no pudiera entregar la parcela en sus condiciones originarias, fuera compensada con 1,7 millones de euros.

El tribunal ha determinado que el convenio debe cumplirse, tal y como está estipulado. Pero, dado que las características urbanísticas de la parcela han variado, Defensa tiene derecho a recibir una indemnización, pero no la cuantía propuesta por la Abogacía del Estado sino el valor de los suelos donde están el centro transformador.