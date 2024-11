"El gobierno de Pelayo recorta 150.000 euros del riego del bosque urbano de La Canaleja en Jerez"

El Grupo Municipal Socialista ha enviado este jueves un comunicado en el que se hace eco "del malestar de los vecinos de La Canaleja por la ejecución de los trabajos del proyecto de bosque urbano de La Canaleja".

Según los socialistas, este intervención "acumula retrasos, poca actividad, árboles sin plantar y actuaciones sin ejecutar. La indignación vecinal con el gobierno de Pelayo va en aumento al conocer que han suprimido el sistema de riego, para lo cual está planteando una modificación del proyecto original consensuado con los vecinos".

Así las cosas, desde el Grupo Municipal Socialista recuerdan que "este proyecto contempla una inversión de 2,6 millones de euros y que fue consensuado con los vecinos de La Canaleja y el anterior gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Jerez. El actual gobierno de Pelayo no está respetando ese consenso con los vecinos, porque modificará el proyecto de forma arbitraria y sin informar a los principales interesados que son los vecinos y vecinas de La Canaleja".

“Ya advertimos meses atrás que el proyecto del Bosque Urbano de La Canaleja no se está ejecutando en tiempo y forma. El bosque urbano de la Canaleja parece un bosque de escombros. Los vecinos de La Canaleja se merecen lo mejor, no esta chapuza de ejecución, eliminando el sistema de riego, un nuevo despropósito del gobierno de Pelayo en la gestión que empeora el proyecto vecinal”, declara José Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista.

“Gracias a la comunicación directa con los vecinos de La Canaleja hemos podido saber que Pelayo, sin consultar ni consensuar con los vecinos, no ha ejecutado el sistema de riego por aspersores que venía contemplado en el proyecto del bosque urbano de La Canaleja, recortando 150.000 euros de la inversión para lo cual modificará próximamente el proyecto de los vecinos”, informa Díaz. “¿Qué supone este recorte del proyecto ? Pues que el gobierno de Pelayo no va a instalar el sistema de riego del bosque urbano que venía contemplado en el proyecto original y nos encontraremos que en los meses secos y calurosos se perderán muchos árboles y las zonas verdes se convertirá en pasto con el riesgo de incendio que eso supone. Si no se ejecuta el proyecto original, tal y cómo fue consensuado con los vecinos, el PP convertirá lo que debe ser un pulmón verde para la ciudad en un auténtico pastizal”, añade el portavoz socialista.

“En el bosque urbano de La Canaleja estamos viendo un 'patrón' que se repite en los proyectos que gestiona Pelayo desde que es alcaldesa: retrasos, paralizaciones, recorte de presupuesto y finalmente le entregan a los vecinos una auténtica chapuza que nada tenía que ver con el proyecto original, como ha pasado en el Parque de La Cartuja. Desde el Grupo Municipal Socialista exigimos que se ejecute el proyecto original del bosque urbano de La Canaleja tal y cómo se acordó con los vecinos, con el total de la inversión acordada y con un sistema de riego que garantice la correcta conservación de este espacio urbano. El objetivo es crear un pulmón verde para Jerez y no un descampado lleno de pasto seco y escombros”, concluye el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz.