El gobierno recurrirá la sentencia de los cuadros horarios

El Ayuntamiento recurrirá la sentencia que da la razón a la CGT y anula los cuadros horarios aprobados en junta de gobierno local para los trabajadores de Turismo, el Alcázar y los centros cívicos. Así lo ha anunciado a Diario de Jerez la delegada de Recursos Humanos, Laura Álvarez, asegurando que “obviamente, vamos a recurrir la sentencia porque no estamos de acuerdo con el fallo”.

En cuanto a las acusaciones de CGT, la responsable municipal subraya que el procedimiento por el que se han aprobado estos cuadros horarios “es el mismo procedimiento con el que se han aprobado todos los cuadros horarios desde siempre en el Ayuntamiento porque es el que se recoge en acuerdo-convenio”.

Por este motivo, recuerda que que “los cuadros horarios aprobados en la legislatura anterior, apoyados por la CGT, también seguían estos procedimientos. Por lo tanto, es incoherente que ahora la CGT salga con que el procedimiento no es el que se recoge en el acuerdo-convenio. Es el mismo y se puede demostrar”.

Además, Laura Álvarez llama la atención sobre el “problema” que plantea el sindicato: “Lo que está planteando es que haya condiciones laborales diferentes para los laborales y para los funcionarios de la plantilla”. De hecho, “si la sentencia fuera para adelante se daría el caso de que las personas que son funcionarias asumirían los cuadros horarios y los laborales tendrían otros cuadros horarios. Y eso es totalmente incoherente porque tenemos un acuerdo-convenio vigente que dice bien claro que las condiciones laborales de la plantilla son idénticos para laborales y para funcionarios”. “Llama la atención que si la CGT es la que firmó con el PP en 2013 ese acuerdo-convenio, ahora salga con que quiere diferenciar entre laborales y funcionarios. Creo que han perdido el norte, es totalmente coherente”, lamenta la delegada.

Por último, Laura Álvarez insiste en que la sentencia “no es firme” y, por ello, “yo me mantengo en lo que he dicho desde el principio: a día de hoy no hay ni un solo sindicato que nos haya ganado una sentencia en firme sobre las decisiones de este gobierno”. Por lo tanto, “tenemos que esperar a lo que diga el TSJA pero objetivamente a día de hoy no tienen una sentencia ganada”.