El juzgado da la razón a CGT y anula la modificación horaria de Turismo, el Alcázar y los centros cívicos

El Juzgado de los Social Nº 3 de Jerez falló el pasado 1 de abril a favor de la sección sindical de CGT del Ayuntamiento en un conflicto colectivo, según ha anunciado este viernes el propio sindicato. En concreto, la sentencia se refiere a las “modificaciones sustanciales” de las condiciones de trabajo, es decir, a los cambios en los cuadros horarios de trabajadores de Turismo, el Alcázar y los centros cívicos.

Tal como ha explica el sindicato, tras la testificación de Antonio Saborido en calidad de testigo por la CGT, la sentencia “ratifica que queda acreditada la ilegalidad en dicho proceso de los cuadros horarios por no haber constituido la comisión negociadora, no habiéndose iniciado un periodo de consulta, por tanto, no habiendo tenido en cuenta las propuestas de CGT”.

En este sentido, el sindicato asegura que los cuadros horarios provocaban “graves desigualdades” ya que, mientras que “algún colectivo de los centros cívicos disfrutaban de 7 días de vacaciones adicionales al año por la cara, el resto de colectivos no, habiendo casos de sobrecarga de trabajo, dobles funciones, turnicidad, etc.”.

Tras esta decisión judicial, CGT recalca que queda demostrado que los correos “que recibimos desde Recursos Humanos por orden de Laura Álvarez nos mienten, dado que dicen que todos los procesos judiciales no prosperan”. De mismo modo, los representantes sindicales han lamentado la “falta de respeto” por parte del Ayuntamiento hacia las instituciones judiciales “dado que el Ayuntamiento no se personó en la vista judicial”.

Ante esta situación, desde CGT hacen hincapié en que se constata así que el gobierno local de Mamen Sánchez “agrede y persigue a los trabajadores y desde esta sección no vamos a permitir bajo ningún concepto que se creen beneplácitos para algunos y castigos para otros compañeros de trabajo”.

Para el representante sindical Antonio Saborido no cabe duda de que “una vez más las mentiras de este gobierno tienen las patitas muy cortas. Esta delegada va diciendo que aquí que no se gana nada y que ellos lo hacen todo bien y es mentira. La justicia la ha puesto en su sitio”. Por ello, Saborido cree que el fallo judicial respalda “lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo: este gobierno empezó a castigar a trabajadores municipales aplicando medidas y negándose a negociar. El PSOE de Mamen Sánchez es antiobrero y lo que hace es daño, no negocian, lo que hacen es imponer”. “Vamos a exigir la aplicación inmediata para que los trabajadores vuelvan a las condiciones que tenían”, ha adelantado.

En concreto, la sentencia, que no es firme aún y a la que ha tenido acceso Diario de Jerez, declara “la nulidad de la modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo adoptada mediante acuerdo de la junta de gobierno local de 7/6/2018, dejando la misma sin efecto, debiendo reponer a los trabajadores en sus condiciones anteriores a la misma”. Contra la misma, no obstante, puede interponerse recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. “Tiene 5 días para anunciar el recurso y después pueden presentarlo, nosotros hemos comunicado a nuestra asesoría que, como esto es una sentencia ejecutoria, vaya preparando la solicitud de ejecución provisional de la sentencia para que los trabajadores afectados puedan disfrutar de lo que la justicia les ha dado”, ha explicado Ismael García, de CGT.