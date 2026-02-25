Golpe al narcotráfico en Jerez y Cádiz con 11 detenidos y 6 kilos de cocaína

Cae una red de tráfico de drogas en la Bahía de Cádiz y Jerez

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación contra una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes que operaba en la Bahía de Cádiz, Jerez de la Frontera y localidades limítrofes, en el marco de una investigación iniciada en el verano de 2025.

La actuación policial, desarrollada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Cádiz, culminó los días 11 y 12 de febrero de 2026 con entrada y registro previamente autorizadas judicialmente. Estas actuaciones constituyen la explotación operativa de la investigación, que se instruye por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

Como resultado del dispositivo se practicaron un total de diez registros domiciliarios en distintos puntos de las provincias de Cádiz, Jerez, El Puerto de Santa María, Chiclana, Arcos y en Sevilla, en la localidad de la Algaba. Asimismo, se procedió a la detención de once personas presuntamente relacionadas con la organización.

Durante los registros los agentes intervinieron, más de seis kilos de cocaína, 200 gramos de hachís, más de 80.000 euros en efectivo, cinco armas largas, tres vehículos, veinte teléfonos moviles. En uno de los inmuebles registrados se localizó, además, un laboratorio destinado a la elaboración de hachís, donde los investigados realizaban procesos de filtrado y prensado para obtener un producto modificado que denominaban “bomba”.

La investigación continúa abierta no descartándose nuevas detenciones, según ha asegurado la Policía Nacional en un comunicado.