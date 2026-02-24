"Todo el mundo sabe lo que ocurre en la calle Nueva de Jerez, pero ningún político quiere meterse”

Vox ha denunciado este martes públicamente desde la calle Nueva, en pleno corazón del barrio de Santiago, una situación que considera "intolerable" y que llevará al próximo pleno municipal. Lo hará para exigir una “actuación inmediata” del Ayuntamiento de Jerez ante una situación en la que confluyen “ocupación, inmigración irregular, inseguridad y presunta venta de droga, y que supone una molestia más para los vecinos de uno de los barrios más señeros de Jerez”.

El portavoz municipal de Vox, Antonio Fernández, ha señalado que “la calle Nueva se ha convertido en un símbolo del abandono institucional que sufre Santiago desde hace años”, y ha advertido de que “no se puede seguir vendiendo una imagen de normalidad mientras los vecinos viven rodeados de delincuencia, impunidad y degradación”.

Vox pone el foco en un punto concreto: la vivienda situada en el número 14 de la calle Nueva. Se trata de "un inmueble ocupado desde hace tiempo por inmigrantes que presuntamente se dedican a la venta de droga desde el interior de la vivienda". “Entradas y salidas constantes, altercados diarios y una inseguridad permanente forman ya parte de la rutina de quienes aún resisten aquí”, ha explicado Fernández.

Lo más grave, según Vox, no es solo la existencia del problema, sino su "normalización". “Todo el mundo sabe lo que ocurre en este punto de la calle Nueva. Lo saben los vecinos, lo sabe el Ayuntamiento y lo saben las administraciones. Pero nadie actúa. Nadie quiere meterse. Vox sí lo hace, porque recuperar Santiago de verdad empieza por no mirar hacia otro lado”, ha afirmado el portavoz.

Los concejales de Vox en Jerez, comparecen en la calle Nueva de Santiago.

A escasos metros, en el número 16, se suma "otro foco inaceptable", ha señalado el portavoz. Se refiere a una vivienda parcialmente tapiada cuyos ventanales bajos se han convertido en "un vertedero de bolsas con excrementos de animales, generando un problema grave de salubridad, malos olores y degradación urbana". “Es una situación indigna para los vecinos y para una ciudad como Jerez”, ha denunciado Fernández, que “no entiende cómo la alcaldesa pretende mostrar esto como punto de partida del Itinerario Europeo del Patrimonio Cultural Gitano. A mí me daría vergüenza”.

Por todo ello, Vox ha anunciado que en el próximo pleno pedirá explicaciones directamente al gobierno municipal para que actúe de "forma inmediata" en estos puntos concretos de la calle Nueva y también para que explique "por qué Santiago sigue sin un plan claro de recuperación, seguridad y mantenimiento, a pesar de las continuas promesas desde hace años". “Vox quiere recuperar decididamente el barrio de Santiago, y devolver a sus vecinos, y a los que se tuvieron que marchar por culpa de esta delincuencia, lo que es suyo”.