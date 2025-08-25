Importante golpe policial a la venta de drogas en San Telmo con 17 detenidos

La Policía Nacional ha asestado un importante golpe a la venta ilícita de drogas en Jerez. En las primeras horas de la mañana del pasado viernes día 22 realizó de manera simultánea seis registros en domicilios de la zona sur de la ciudad, casi todos ellos ubicados en la barriada de San Telmo, que han acabado con la detención de 17 personas que ya han sido puestas a disposición judicial.

El operativo fue realizado por el grupo de estupefacientes de la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez que, junto a otros departamentos de este cuerpo de la ciudad, organizaron una operación a la que se denominó 'Fabrica'. Tras obtener la autorización judicial, los agentes realizaron seis registros de forma simultánea en varias viviendas situadas en la barriada de SanTelmo y en un inmueble de la avenida Blas Infante.

Fruto de esta intervención, se hallaron algo más de 5,5 kilogramos de heroína, una cantidad que se califica como "extraordinaria" por parte de la Policía Nacional. También se incautaron de unos 650 gramos de cocaína, 6,8 gramos de hachís y unas 500 papelinas de cocaína, heroína y 'rebujo', unas cifras que evidencian a juicio de los investigadores policiales de la importancia del clan delictivo que se considera desmantelado con esta operación. De hecho, en los registros también se hallaron que estaban en posesión de unos 16.523 euros en efectivo, la mayoría en billetes.

Por otro lado, en las viviendas también se halló una escopeta de aire comprimido y un machete de grandes dimensiones, además de diverso material destinado a la distribución y venta de drogas como balanzas de precisión.

Droga y dinero incautado en la operación policial.

Además de los agentes adscritos al grupo de estupefacientes de la policía, participaron también en el dispositivo agentes de la unidad de prevención y reacción (UPR), el grupo de atención al ciudadano (GAC) y guías caninos especializados en la detección de drogas.

Los presuntos autores fueron trasladados a dependencias policiales, donde quedaron ingresados en el área de calabozos hasta ser puestos a disposición de la autoridad judicial.