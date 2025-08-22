La Policía Nacional detiene a un clan de Jerez que vendía cocaína

La Policía Nacional ha desarticulado un clan familiar presuntamente dedicado a la compra y venta de cocaína en Jerez y localidades limítrofes tras incautar 770,5 gramos de cocaína, 100,2 gramos de hachís y 0,5 gramos de heroína, además de útiles para la manipulación y distribución de drogas.

En la operación, los agentes realizaron registros en dos inmuebles utilizados por el clan, donde se intervinieron también una balanza de precisión, dos libretas con anotaciones, una máquina de envasar al vacío y otros objetos relacionados con el tráfico de estupefacientes, según ha anunciado la Policía Nacional en un comunicado.

Durante los registros se detuvo a una mujer, esposa de uno de los investigados, mientras que los dos principales responsables no se encontraban en los domicilios y continúan siendo buscados por la Policía.

La investigación, desarrollada por la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de El Puerto de Santa María-Puerto Real, identificó a dos hombres de nacionalidad cubana sobre los que pesaban requisitorias judiciales de detención e ingreso en prisión. Según fuentes policiales, el clan utilizaba sus domicilios como puntos de venta y almacenamiento de drogas, suministrando a vendedores de menor escala en la zona.

La operación, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez de la Frontera, permite a la Policía Nacional reforzar la seguridad ciudadana y recuperar un entorno de mayor convivencia y tranquilidad para los vecinos.