González Byass brinda su apoyo a un viñedo viejo de la isla de La Palma al borde de su extinción

'Ángel de Viñas', la iniciativa para salvar viñedos viejos en peligro de extinción creada por González Byass y su Fundación en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, brinda su apoyo a un pequeño viñedo de la Isla de la Palma, plantado en los años veinte del siglo pasado en la base del volcán San Antonio, a 860 metros de altura y a escasos kilómetros del océano Atlántico.

De esta forma, la firma bodeguera de origen jerezano pretende garantizar que la historia de este tesoro natural de las Islas Canarias no caiga en el olvido y preservar las uvas de las variedades malvasía y listán blanco, que hoy crecen en su vides.

'Ángel de Viñas' da así un nuevo paso en su objetivo de colaborar en las labores de conservación de parcelas singulares. La última muestra es este pequeño viñedo que se encuentra en Los Quemados, un municipio del sur de la isla de La Palma. Situado sobre suelo volcánico, la viña es trabajada en la actualidad por la segunda generación de la familia que lo plantó hace más de 100 años.

Día a día, Arnulio Torres, el hijo de quien inició este episodio de la viticultura de La Palma y que hoy cuenta con 90 años, cuida esta parcela donde el paso del tiempo ha acumulado hasta dos metros de lava que separan la raíz de la planta de la vid que hoy crece en el exterior. Esta viña, que presenta un sistema de plantación en vaso y magrullos, refleja una historia centenaria donde la labor artesanal, la sabiduría y la paciencia han marcado el devenir de este enclave que hoy inicia un nuevo capítulo.

Este paraje vinícola de la isla de La Palma se une así a las viñas que en la actualidad están siendo recuperadas y conservadas en Madrigal de las Altas Torres (D.O. Rueda), Espiells (Alto Penedés), Oimbra (D.O. Monterrei), Pereña de la Ribera (D.O. Arribes) y Cástaras en la Alpujarra granadina (IGP Cumbres del Guadalfeo). Todas componen el lienzo que González Byass dibuja con Ángel de Viñas, otra muestra más de su compromiso por el cuidado y la protección del suelo y los viñedos, una filosofía que guía su día a día en los lugares donde se encuentra y que amplía al resto de la geografía vitivinícola española.

Qué es Ángel de Viñas

En 2021, González Byass crea, junto a su Fundación y en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, la iniciativa 'Ángel de Viñas' para rescatar, recuperar y conservar aquellos viñedos viejos de España que se encuentren al borde de la extinción. Para lograr este objetivo, se integrarán, anualmente, tres viñedos singulares en los que esta familia de vinos adquirirá el compromiso de preservar su existencia, mantener su explotación y apoyar su divulgación.

En esta apuesta de largo recorrido, los viñedos seleccionados contarán, durante un mínimo de tres años, con una protección económica que garantice la continuidad del plan, que podrá consistir en la compra de la uva, el vino o el apoyo en las labores necesarias para su conservación. Todo guiado bajo las premisas de un ecosistema global y cooperativo que agrupa a técnicos, divulgadores, historiadores y universidades.

'Ángel de Viñas' se enmarca en el plan sostenible de González Byass '5+5 Cuidando el Planeta' y abre una ventana hacia el pasado que permite caminar en la dirección que fija el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15 'Vida de ecosistemas terrestres'.