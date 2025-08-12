'Gourmet Nüvo', un establecimiento que aumenta la oferta gastronómica de Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto a la delegada de Comercio, Nela García, ha visitado la nueva hamburguesería gourmet de Jerez 'Gourmet Nüvo' que abrió sus puertas al público el pasado 30 de junio en la plaza del Caballo.

La alcaldesa ha felicitado a los propietarios del establecimiento, los empresarios jerezanos Antonio Cid, José Antonio Camacho y Emilio Jiménez, "por esta apuesta por aumentar la oferta gastronómica de la ciudad, en un local en el que se incluye una especialidad muy ligada a la cocina española como es la tortilla. En una ciudad que aspira a ser Capital Gastronómica el próximo año todas las propuestas suman para hacer más atractiva nuestra oferta culinaria".

"Jerez no es sólo tradición sino innovación en la cocina, no en vano tenemos una de las mejores cocinas tradicionales de España y también las estrellas Michelín, creo que pocas ciudades pueden presumir de una oferta tan variada. Y es de agradecer y felicitar que haya empresarios como Antonio, José Antonio y Emilio que apuesten por poner en marcha un nuevo establecimiento y además en un local tan tradicional como el que albergó durante 40 años 'El Caballo'", ha señalado la alcaldesa.

Nüvo apuesta por las hamburguesas de alta calidad y una selección de entrantes como patatas, nachos y bolitas de queso, además de boniato, completando una oferta gastronómica en la que uno de los platos estrella es la tortilla con carrillera y papada.

La alcaldesa también ha felicitado a Nüvo por el segundo premio obtenido en el concurso nacional 'The Best Tortilla' al que se presentaron el pasado mes de junio y que reunió a las 16 mejores tortillas de España. Se presentaron en dos categorías, la tortilla clásica con cebolla y patata ahumada y una versión gourmet con carrillera a baja temperatura, cebolla confitada y velo de papada ibérica. En la versión normal el ganador fue Tortilla Zabaleta de San Sebastián, en segundo lugar NÜVO x CocinaDerecho de Jerez y en tercero Adicto y Adicta de Valencia. Para el certamen los empresarios jerezanos Antonio Cid, José Antonio Camacho y Emilio Jiménez, se asociaron con el influencer Cocina Derecho.

Cabe recordar que Jerez aspira a Capital Gastronómica de España en 2026, un título que es otorgado anualmente por la Federación Española de Hostelería (FEHR) y la Federación Española de Periodistas de Turismo (FEPET), y distingue, desde 2012, a las ciudades con una destacada gastronomía. Desde su creación en 2012, han sido reconocidas localidades como Logroño, Burgos, Cáceres o Toledo.