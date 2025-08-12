Cuatro días de mercado con encanto en un escenario súper exclusivo de Rota: “Nuestro plan ideal de verano”

El verano comienza con una tradición: la hoguera de la noche de San Juan y continúa con una serie de rituales. Uno de ellos es este plan que te recordamos para que no faltes, el VIII Pop Up Market Costa Ballena, en Rota. Posiblemente, la ubicación de este mercadillo con encanto sea una de las más exclusivas del verano.

Cabe recordar que el complejo turístico de Costa Ballena fue diseñado para mimetizarse con el medio ambiente. Dispone de numerosas zonas verdes, planta recicladora de aguas fecales para el riego, carriles-bici en la mayoría de sus calles, numerosos aparcamientos públicos y hasta un lago abierto al público en la parte más norte.

Allí se encuentra el enclave que albergará de nuevo el VIII Pop Up Market, el Costa Ballena Golf. Se trata de uno de los mayores de Europa con 345 metros de ancho y 350 de largo, situado en primera línea de playa con vistas al Océano Atlántico. Un escenario exclusivo para un evento que se ha convertido en tradición.

Mercadillo con Encanto en Costa Ballena Golf, en Rota, la pasada edición.

Este verano 2025, podrás pasear entre los expositores de más de 90 marcas del jueves 14 al domingo 17 de agosto, entre las 18:00 y las 00:00 horas. Al igual que en otras ocasiones, disponen de espacio para los más pequeños,, una zona para tomar algo y allí las mascotas son bienvenidas. Hay quien asegura que este evento ya es “nuestro plan ideal de verano”.

Esta cita es la última oportunidad para disfrutar del mercadillo en Costa Ballena este verano. Moda, complementos, decoración, artesanía y ese ambiente único frente al mar que lo hace irresistible. “Cuatro días para pasear, descubrir y encontrar ese detalle especial. ¡No te lo pierdas!”, instan desde su organización.

Qué tienen de especial los Mercadillos con Encanto

Olvida el concepto que aterriza en tu cabeza al hablar de mercadillo, pues poco tienen que ver con un "mercadillo con encanto". Estos se celebran al aire libre y se caracterizan por su atmósfera especial y exclusiva. Cuentan con una serie de marcas las cuales, en su mayoría, pertenecen a diseñadores, artesanos, artistas y pequeños negocios locales. Es por esto que, en ellos puedes encontrar productos únicos y de calidad, como moda, decoración, complementos, artesanía y arte.

Por otra parte, el ambiente suele ser selecto, algo que también propicia la ubicación de los mismos, como en el caso de Costa Ballena Golf y otros como bodegas, plazas históricas o jardines. El aspecto negativo de los mercadillos con encanto es que son citas puntuales en el calendario.