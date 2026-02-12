Gran concierto de La Sentencia en Jerez por Valentina

La Agrupación Musical de La Sentencia en Jerez celebró, días atrás, en el Club Nazaret, un concierto por sus 45 años de historia. Un acto benéfico cuya recaudación fue destinada a la Asociación 'Valentina. Un grito a la esperanza', apoyando así la lucha contra la Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP), que padece la pequeña jerezana Valentina, una enfermedad rara que convierte los músculos, ligamentos y articulaciones en huesos.

"Ver esa cola rodear el Club Nazaret, ver el Salón de los Espejos completamente lleno e iluminado de verde esperanza, es algo que no olvidaremos jamás. Fue una noche mágica e inolvidable", apunta la familia de Valentina, que agradece a la agrupación musical "abrirnos su corazón y transformar la música en esperanza. Por hacernos soñar y llevarnos hacia otro mundo con sus marchas. Gracias por convertir su música en luz y fuerza. 'Valentina. Un grito a la esperanza' late más fuerte gracias al impulso que nos habéis brindado con este gran concierto, fecha que queda fijada en nuestro calendario de lucha. Queremos agradecer a todos los componentes que forman la Agrupación Musical La sentencia, en especial a su director, Jesús Salvador Jiménez Piñero, Adrián Ortega, a Juan Manuel Castro y la empresa de fibra Gartel Datono".

El pasado mes de octubre cumplía cuatro años la asociación 'Valentina. Un grito a la esperanza'. Desde su nacimiento, las iniciativas dirigidas a recaudar fondos no han cesado: Maratón solidario de fútbol base 7, espectáculos de magia, la carrera solidaria de los colegios, una obra de teatro representada en Valencia de la mano de Sira, otra niña afectada, los dos equipos de fútbol de Jerez han colaborado poniendo huchas, el Cádiz vendiendo papeleras... Solidaridad que se traduce en una esperanza real para los pacientes de FOP.