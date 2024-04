La gran fiesta de la pintura en Jerez

Los Claustros de Santo Domingo albergaron este viernes una concurrida inauguración de la exposición ‘Ars Picturae. Las amplias líneas de la pintura en Jerez’, que se podrá visitar hasta el 9 de junio, y que forma parte de los actos de celebración por el 40 aniversario de Diario de Jerez. Una muestra colectiva con pinturas de 67 artistas vivos, nombres que han luchado por el arte en la ciudad a lo largo de estas cuatro décadas.

Con la presencia del director general de Grupo Joly, Tomás Valiente; el director del Diario, Daniel Lamparero, agradeció su presencia al numeroso público asistente al acto, “así como a los artistas, sin los que hubiera sido imposible esta muestra. El apoyo también de Ayuntamiento de Jerez, Diputación de Cádiz, Verinsur, gestión integral de residuos; Sanicor, Ortopedia San Dionisio, Carrod, Montesierra y Cayetano del Pino, en esta iniciativa tan bonita e ilusionantes para nosotros. Una celebración de nuestros 40 años que queríamos que fuese con arte, y más arte que en estos Claustros, imposible con esta exposición que ha preparado su comisario, Bernardo Palomo”. Lamparero recordó que la vinculación de Diario de Jerez con el arte “no es de ahora, es de hace mucho tiempo y se plasma en nuestras páginas y en la sala ArteaDiario. Es una forma de poner nuestro granito de arena en este proyecto de ciudad que es la Candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031”.

Bernardo Palomo, autor también desde hace 38 años de la página de crítica de arte del Diario, ‘Diario de las Artes’, tomó la palabra y recordó cuando hace casi cuatro décadas, se presentó en la calle Mora para ofrecer sus servicios como crítico de arte en este periódico. “El crítico de arte era una figura casi desconocida en la prensa española y sólo muy pocos nombres informaban de lo que acontecía en el universo artístico. Entonces, Manolo Barea, lúcido, sabio y gran periodista, lo vio claro y convenció al entonces director, Manuel de la Peña, y se empezó a dedicar un espacio semanal a comentar las exposiciones de la ciudad y de fuera de sus fronteras. Hoy, dicha página continúa con el mismo entusiasmo y es muy reconocida”.

“En estas cuatro décadas de existencia del periódico se ha tenido la oportunidad de asistir al gran despegue existente en la pintura que se hace en Jerez. Se ha observado un gran dinamismo. En Jerez hay una gran cantidad de pintores pintores, probablemente, más que en ningún otro sitio. La muestra hace un homenaje a la pintura de Jerez y a todos los que la están haciendo grande, los que tienen un gran reconocimiento en el amplio paisaje del arte español, pero también a los buenos aficionados que pintan con tesón y entusiasmo”.

Asimismo, Palomo agradeció la labor en el montaje de la muestra del empleado municipal Raúl Gómez, “así como a David y a Cristina, a las entidades colaboradoras y al museógrafo Paco Pérez Valencia”.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, acudió a la inauguración acompañada de parte de la corporación municipal, así como del portavoz nacional del PP, Borja Sémper. Una cita en la que estuvo también presente Tania Barcelona, nueva delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta; el concejal municipal Agustín Muñoz y en representación de Diputación; y otras autoridades.

La regidora subrayó que el 40 aniversario de Diario de Jerez “es también un evento muy especial para nuestra ciudad. Está de fiesta el Diario y está de fiesta Jerez porque es una ciudad agradecida y consciente de todo lo que el Diario, en sus 40 años de vida, ha aportado para que Jerez se consolide como una ciudad democrática, libre, con un gran espíritu crítico y como una ciudad también de las artes. No exagero si digo que Diario de Jerez es un Diario con mucho arte, pero que también ha hecho de nuestra ciudad, una ciudad comprometida con el arte”.

Al hilo, la alcaldesa recordó que a su llegada al Ayuntamiento, fue Bernardo Palomo con quien precisamente se reunió para que “me pusiera al día, y además me llamó al orden y me dijo que en Jerez hay grandes artistas y se puede hacer mucho por el arte en esta ciudad. Me presentó una serie de proyectos que son muy importantes para esta ciudad y en los que estamos trabajando para que sean una realidad”. Al respecto, Pelayo compartió con los presentes que en junio se presentará oficialmente la Candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura, “una puesta de largo para todos, que nos va a permitir lanzar un proyecto de ciudad que todos podemos compartir y definir una estrategia cultural”. Asimismo, adelantó que en 2026, coincidiendo con el centenario del nacimiento del escritor jerezano José Manuel Caballero Bonald, sea el Año de las Letras en Jerez. También hizo referencia a la sala de los Claustros que acoge la muestra, “que, de cara a la próxima convocatoria de Fondos Edusi, queremos que sea un espacio adaptado para todas las expresiones artísticas de nuestra ciudad”.

La alcaldesa recordó que ella ha crecido con Diario de Jerez, “y de vuestra mano también he aprendido a conocer Jerez”. Finalizó con el avance de que en 2025, “Jerez también será sede de los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía, y esperamos que haya alguno dirigido a los medios de comunicación, para potenciar el espíritu crítico y el debate, pero sobre todo, que en esos cursos haya mucha cultura. Mil gracias por hacer de Jerez una ciudad grande y mil gracias al Diario por hacer de Jerez una ciudad con mucho arte”.

Al terminar, se brindó con un jerez de honor gracias a la colaboración de ‘Venenciadores SL’ y que ofreció el jerezano Jesús Rubiales.