Gran Gala de Carnaval en el centro de Jerez

Un momento de la actuación de la chirigota del Yuyu, ayer en Jerez.

La Alameda del Banco acogió ayer la Gran Gala de Carnaval 2026 ‘Selu Dormido’. El programa de actuaciones estuvo formado por una destacada selección de agrupaciones locales y participantes del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC) y contó con un multitudinario público.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de promoción cultural de la ciudad, reforzando la candidatura de Jerez 2031. En la imagen, un momento de la actuación de la Chirigota del Yuyu ‘Los que van a coger papa’.