Gran presentación en Jerez del cortometraje 'La clavícula de Salomón'

Dentro de las actividades de impulso a la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura, la Sala Compañía acogió la presentación del cortometraje La clavícula de Salomón, dirigido por Jesús Sotomayor. El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y de agentes culturales, artistas y profesionales del mundo audiovisual y de las artes, que sirvió para sellar el compromiso del Ayuntamiento con todas las disciplinas artísticas, en especial con el sector cinematográfico y audiovisual, un ámbito en expansión dentro de la estrategia cultural de la ciudad.

Durante su intervención, la alcaldesa felicitó tanto a la dirección del cortometraje como al elenco de actores y equipo de profesionales por la obra presentada y subrayó que Jerez vive un momento de intensa programación cultural, en el que “cada propuesta y cada iniciativa creativa suman al proceso de preparación para ser Capital Europea de la Cultura en 2031”. En este sentido, señaló que “en este otoño hemos disfrutado de un calendario excepcional, con nuevas propuestas como el Certamen Internacional de Pintura, la Feria del Libro en su edición más ambiciosa y de mayor alcance, el Festival de Cine con Acento y el Premio Internacional de Poesía impulsado por la Asociación Pie de Página”. García-Pelayo resaltó que todas estas iniciativas reflejan la vitalidad cultural de una ciudad que mira más allá de la fecha de celebración del título europeo, apostando por una estrategia cultural sostenible que genere oportunidades y empleo.

El acto concluyó con la participación del director Jesús Sotomayor, el productor Pablo de la Morena y parte del equipo técnico y artístico del cortometraje (unas treinta personas entre intérpretes, colaboradores y profesionales), con una puesta con común con el público sobre los detalles del proceso creativo y el simbolismo de la historia. La Clavícula de Salomón es una obra de misterio y terror psicológico que marca la primera incursión en la ficción cinematográfica de Sotomayor. Rodada en diversos escenarios naturales de la provincia de Cádiz. El cortometraje, de unos 20 minutos de duración, cuenta con un elenco de reconocidos intérpretes, como Lone Fleming, Bruto Pomeroy, Guillermo Estrella, Marta Escalante y Mario Zorrilla. Tras su estreno en la provincia, la obra inicia ahora su recorrido por festivales nacionales e internacionales, mostrando una nueva visión del misterio desde la identidad cultural andaluza.