El Grupo Social ONCE crece en 88 nuevos empleos en 2023 en Jerez

Cristino Ortuno, director de la ONCE en Jerez, en la presentación del Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE 2023.

El Grupo Social ONCE logró crear en 2023 un total de 88 empleos entre ONCE, Fundación ONCE e Ilunion en Jerez, lo que supone un crecimiento del 7% en el número de trabajadoras y trabajadores hasta los 1.330. Además, alcanzó en 2023 sus máximos históricos en generación de empleo para personas con discapacidad, inversión social, ventas de lotería y pago de premios en la comarca, donde se realizó una inversión social de 9,08 millones de euros, y se repartieron 44,37 millones en premios, que suponen más del 56% de las ventas. 36 jerezanos perdieron la vista y se afiliaron a la ONCE durante 2023.

Son los datos más destacados del Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE 2023 que han presentado este martes en Cádiz el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos. “Ha sido un gran año para el Grupo Social ONCE en Jerez y en Andalucía. Hemos aumentado los ingresos, hemos dado más premios, hemos ampliado nuestra plantilla, hemos atendido a más personas que se han quedado ciegas, hemos ayudado a más personas a afrontar su discapacidad, hemos hecho realidad nuevos proyectos de vida a través de la seguridad que da un empleo y hemos reforzado nuestra identidad como motor de inclusión en la sociedad”, sostiene. En el acto han participado el director de la ONCE en Jerez, Cristino Ortuno, junto al resto de representantes del Grupo Social ONCE de la provincia.

Con un total de 71.892 trabajadores y trabajadoras el Grupo Social ONCE se consolida como cuarto empleador no público en España y el mayor del mundo de personas con discapacidad. De ellos el 62% son personas con discapacidad y más del 44% son mujeres. En Jerez el Grupo Social ONCE cuenta con 1.330 trabajadores y trabajadoras de los que 88 son nuevos empleos generados en el último año, lo que supone un incremento del 7,06% en su plantilla.

Los datos ponen de manifiesto que todas las áreas que componen el Grupo Social ONCE son responsables en 2023 de 1 de cada 191 puestos de trabajo que hay en España, es decir, el 0,52% del empleo total; y capaces de generar 1 de cada 369 euros de la riqueza nacional, es decir, el 0,27% del PIB, según un informe de la prestigiosa auditora PwC.

Juego Responsable e Inversión social

La ONCE elevó un 6,59% sus ventas de productos de lotería responsable, segura y social hasta alcanzar los 78,90 millones de euros en Jerez. De esta cantidad, el primer gran retorno es una lluvia de 44,37 millones de euros repartidos por toda la comarca de Jerez que representan el 56,2% de las ventas. A nivel nacional, las ventas se incrementaron un 8,14% con 2.624 millones de euros.

De cada 100 euros ingresados por la venta de sus productos de juego, 56,2 euros vuelven a los ciudadanos en forma de premios; 32,2 euros se destinan principalmente a retribuir la labor de nuestros vendedores, resto de trabajadores y gastos de gestión, y los 11,6 euros restantes van dirigidos a inversión social para personas ciegas y con otras discapacidades.

Los ingresos permitieron, entre otras muchas acciones, acoger a 3.377 personas que perdieron la vista en 2023, 36 de ellas en Jerez, y prestar atención personalizada a las 70.997 personas ciegas afiliadas a la ONCE, quienes reciben el apoyo integral de los diferentes profesionales. Jerez cuenta con 966 personas ciegas o con discapacidad visual grave afiliadas a la Organización.

También se atendieron a las 41 personas con sordoceguera que existen en Jerez a través de servicios especializados y que recibieron más de 1.259 horas de mediación comunicativa.

En el último año la ONCE prestó apoyo educativo a los 89 alumnos ciegos o con discapacidad visual grave que cursan estudios en todas las etapas educativas en Jerez. También ha ofrecido un total de 432 servicios personalizados a personas afiliadas y ha concedido 46 prestaciones económicas para facilitar la inclusión educativa, social y laboral. Un total de 43 beneficiarios distintos utilizaron 83 equipos tiflotécnicos para la adaptación de sus puestos de estudio o trabajo.

Durante 2023 atendió un total de 420 solicitudes de adaptación bibliográfica y 38 voluntarios prestaron 2.405 horas de servicios de voluntariado a los afiliados a la ONCE ofreciendo 1.507 servicios de voluntariado. Se llevaron a cabo 91 actividades de animación sociocultural y deportiva en la comarca, donde hay 20 licencias deportivas de competición. En Jerez hay 7 usuarios de perros guía.

Por su parte, Fundación ONCE, ha intensificado su labor a través de sus programas de empleo y formación y de sus proyectos de accesibilidad, apoyando económicamente a 145 organizaciones sociales en Andalucía de la discapacidad que pudieron hacer realidad sus proyectos. Sin olvidar las 457 becas para estudiantes con discapacidad, principalmente universitarios.

Todos estos servicios han supuesto una inversión social en Jerez de 9,08 millones de euros, que representa un elevado retorno social a la ciudadanía con mayores dificultades.

Esta acción es posible en gran medida gracias al modelo de Juego Responsable en el que se apoya la ONCE, que ha superado este año los 20.000 vendedores y vendedoras repartiendo ilusión, todos ellos personas con discapacidad. En la comarca de Jerez, el total de vendedores asciende ya a 533.

En esa línea, la totalidad de los productos de lotería están sometidos al cumplimiento de los controles y estándares más severos por parte de organismos como la Asociación Mundial de Loterías (WLA) o la Europea de Loterías (EL). Esta última otorgó en 2023 a la ONCE un sello especial al acumular la quinta certificación consecutiva en Juego Responsable, en todos sus aspectos.

Líderes en economía social

Por su parte, Ilunion cerró 2023 con un récord de ventas de 1.142,8 millones de euros (+14,3%) y 2.214 nuevos puestos de trabajo, que le sitúan como gran empleador de personas con discapacidad (41,7% de su plantilla). Cuenta con 485 centros de trabajo (49% centros especiales de empleo de iniciativa social), de los que seis están en Jerez, con presencia en todas las provincias, lo que le convierte en motor de la economía local y fijador de empleo y actividad. Además, en el ejercicio 2023, se realizaron inversiones por valor de 104,5 millones de euros en España, 17,77 millones en nuestra comunidad.

“Creo que hemos demostrado a la sociedad jerezana y andaluza -terminó diciendo el delegado de la ONCE en Andalucía-, que la inclusión de las personas con discapacidad es una realidad habitual, y vamos a seguir siendo ambiciosos en esa meta. Este balance nos llena de humildad para seguir ejerciendo la labor que tenemos encomendada, que no es otra que servir a las personas más vulnerables de la sociedad”, concluyó Cristóbal Martínez.