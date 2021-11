Los grupos políticos de Jerez destacan la "honestidad" de Antonio Montero

Los grupos de la corporación han mostrado este jueves su agradecimiento a Antonio Montero, tras anunciar en el pleno que deja su acta como concejal del PP en el Ayuntamiento.

Desde Ganemos, Kika González ha reconocido "su postura, que ha sido siempre honrada, es una de las cosas más importantes que deben tener personas que ostentan un cargo público". "Representa a un PP honrado, desgraciadamente creo que perdemos una parte más democrática del PP", ha dicho.

Desde Adelante Jerez, Raúl Ruiz-Berdejo ha señalado que le parece "honesta" la decisión de Montero, y que ha sido "ejecutada de forma elegante". Tras reconocer que ha tenido "encendidos debates" con el edil popular en estos años, ha destacado que a pesar de las "muchas diferencias políticas, nunca he dudado de su honestidad y lealtad hacia lo que piensa". Por ello, ha lamentado que "personas que pueden aportar mucho a la política tengan que abandonar de esta forma".

Manuel Méndez, de Ciudadanos Jerez, ha recordado que a Montero le une "más que una amistad". "Participando con Secretariado Gitano hice mención de él porque es buen ejemplo de representante político que honraba al gitano andaluz", ha destacado. El edil de la formación naranja ha hecho hincapié en que "se va una gran persona, un buen político y una persona muy coherente. Se ha ido con mucha nobleza y con un saber estar que le honra". "Le deseo que no deje la política activa porque Jerez necesita políticos como Antonio Montero".

Por su parte, Antonio Saldaña, como portavoz del PP, ha destacado que "no podemos más que agradecer el tiempo que ha dedicado a defender principios y valores del PP". "Me presentaron en la Casa hermandad del Rocío, no era afiliado al PP, y de la mano de Aurelio entró a formar parte de un equipo", ha detallado, recordando que "después con Antonio Real dirigió la delegación Cultura".

El representante popular ha asegurado que es una "persona que ha estado muy cercana a nosotros. A pesar de que desde el PSOE se ha podido intentar generar controversia con el PP, ha demostrado que nadie va a romper la unidad PP, porque el PP es una roca". "Agradecemos el trabajo realizado y paso que ha dado con honestidad. Sigue estando en nuestro grupo concejales y tiene las puertas abiertas en el PP. Muchas gracias en mi nombre y nombre de todos compañeros".

Por último, desde el gobierno municipal, Jose Antonio Díaz, ha agradecido la labor de Montero estos años "no solo como delegado sino también como concejal oposición". "Ha demostrado honradez, honestidad, lealtad a principios éticos y elegancia, corrección y educación con todos nosotros", ha afirmado, añadiendo que "queda un vacío importante en esta corporación".

Además, ha aprovechado para manifestar la falta de unidad en el PP, señalando que Saldaña y Montero no se han saludado. "Demuestra que el PP está roto", ha señalado, añadiendo que la marcha de este edil "no es una cuestión personal, es una cuestión que ha tenido con usted". "El que ha pagado la cuenta del incidente ha sido Antonio Montero. No puede dar lecciones de nada", le ha recriminado a Saldaña. Incluso, ha destacado que con esta acción, Montero demuestra que "en el PP existen otro tipo de personas que deben dar ejemplaridad".