Antonio Montero renuncia a su acta de concejal del PP en el Ayuntamiento de Jerez

Antonio Montero ha reaparecido este jueves en el pleno del Ayuntamiento para anunciar formalmente su renuncia al acta de concejal del PP, tras más de un año sin acudir a las sesiones.

Tal como ha recordado durante su intervención, ha transcurrido "más año y medio desde el desafortunado percance", en alusión al accidente de Antonio Saldaña. El hasta ahora concejal ha reconocido que desde entonces ha estado apartado de la política activa, "faltando al compromiso con la ciudad y vecinos". "Nunca pensé que me iba a ver obligado a apartarme de la política activa para no hacer daño al partido y a personas que han trabajado", ha explicado. Al tiempo que ha insistido en que "siempre pensé que era un mal sueño y que podía tener un desenlace mejor". Aun así, ha dicho que ha guardado "silencio y respeto por la institución".

"Como dice san Agustín, debía ser paciente, porque la paciencia es el compañero de la sabiduría", ha manifestado, asegurando que su decisión de dejar el acta llega "después de una larga travesía reflexionado, meditando y madurando la decisión"..

"Siempre he tenido inquietudes políticas, desde muy pequeño. Llegué a la política de la mano de mi amigo José Galvín", ha recordado, añadiendo que "el tiempo pone a cada uno en su sitio y espero y deseo que la verdad ponga a cada uno donde corresponde". "Es momento de dar un paso al frente, que pronto tendrá su explicación. A veces no somos capaces de entender la injusticia y nos lleva por caminos desconocidos", ha destacado.

En este punto, ha dejado claro que "no he sido enemigo de mi partido. No me he posicionado. No he simpatizado con otros partidos que se han acercado a mí para tratar dividir al PP. Mi pertenencia al partido se ha reforzado". De hecho, ha dejado claro que "el PP es mi partido y lo seguirá siendo, sin renunciar a él, cosas que otros han hecho por interés personal". Incluso, ha acusado al PSOE de intentar "sacar réditos de esta circunstancia".

"Siempre trabajé por el bien común. No hay mayor honra para un jerezano ser concejal de su ciudad", ha detallado Montero, añadiendo que "nada de esto hubiera ocurrido si el PP no me hubiera ofrecido la oportunidad".

"Me marcho triste, nunca pensé que la verdad tuviera tantas consecuencias. Aprendo la lección, quizá este trágico incidente haya permitido conocer a cada uno tal y como es", ha concluido, adelantando que "en unos días presentaré mi renuncia como concejal de esta corporación".

Hay que recordar que Montero fue portavoz del grupo municipal del PP hasta junio del pasado año. En aquel momento Antonio Saldaña tomó el relevo en la portavocía tras perder el cargo en Diputación. Unos cambios como consecuencia del accidente de Saldaña cuando, conduciendo bebido, colisionó con varios coches aparcados.

El cambio de portavocía fue respaldado por todos los concejales del PP a excepción de Montero. Sin embargo, a pesar del evidente distanciamiento de Montero del partido hasta ahora había mantenido su acta de concejal.