Guadalcacín celebra este fin de semana su tercer 'Oktoberfest' gastronómico

Guadalcacín, Entidad Local Autónoma de Jerez de la Frontera, celebra este fin de semana la tercera edición de su ‘Oktoberfest' gastronómico con la participación de ocho establecimientos hosteleros.

El evento, que se celebra desde el viernes 3 al domingo 5 de octubre, cuenta con un amplio programa que según explica su edil, Salvador Ruiz, pretende "potenciar el turismo y dinamizar la economía local".

Este año se contará de nuevo con la gran carpa que se utiliza en la feria como caseta municipal, por lo que albergará a un mayor número de personas.

Por otro lado, los ocho establecimientos participantes en esta fiesta de la cerveza adaptada a Guadalcacín, manifiestan su ilusión y compromiso con un evento que ya el pasado año contó con una gran afluencia de público y que se prevé que se supere en número de asistentes.

El OktoberFest de Guadalcacín arrancará este viernes 3 de octubre a las 14:00 horas con la apertura oficial del recinto.

Por la noche, la fiesta sube de nivel con el concierto de Mario Díaz a las 22:30 h, seguido de una sesión muy especial con DJ Xhemary, quien traerá de vuelta lo mejor del break beat y los sonidos retro de los 90 y 2000, en un guiño nostálgico a las míticas noches de la antigua Decapi.

El sábado 4, el escenario se llenará de ritmo con la actuación de Los Viandantes a las 22:30 h, y a medianoche será el turno del enérgico DJ Prezkik, que pondrá a bailar a todo el público hasta bien entrada la madrugada.

Y para cerrar con broche de oro, el domingo 5 a las 16:00 h, llegará la diversión con Super Agente 86, ideal para quienes quieran disfrutar de una tarde en familia.

Salvador Ruiz ha destacado el gran trabajo que hace los hosteleros y hosteleras del pueblo para ofrecer la mejor calidad. En esta ocasión se cuenta con la participación de: Bar Piscina, Bar Neko, Bar Menacho, Bar Los Faroles, Vicolo, Skate Bar, La Despechá Eventos y Tapería Artesania.

Programación Oktoberfest Guadalcacín 2025

Viernes 3 de octubre

14:00 h. Apertura del evento

22:30 h. Mario diaz

00.00 h. Dj Xhemary break beat retro '"90-2000" dj residente antigua decapi

Sábado 4 de octubre

22:30 h. Los Viandantes

00:00 h. Dj Prezkik

Domingo 5 de octubre

13:00 h. Actividad infantil: explorando neoland, la isla fosforescente

16:00 h. Super agente 86