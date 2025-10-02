Qué hacer en Jerez este primer fin de semana de octubre: el humor de Dani Rovira, conciertos y la Feria del Libro

Feria del Libro 2025

La Feria del Libro de Jerez abrió sus puertas este pasado miércoles bajo el lema ‘Sin lectura no hay legado’ y se desarrollará hasta el domingo día 5 de octubre en los Claustros de Santo Domingo con una programación con más de 70 actos previsto.

La Feria del Libro de este año contará con la presencia de numerosas librerías, editoriales y entidades culturales que dispondrán de expositores para mostrar lo mejor de su catálogo. El horario de apertura de la Feria será el siguiente: miércoles 1 de octubre: 17.00 a 22.30 horas; jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de 10.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 22.30 horas; y domingo 5 de 10.30 a 14.00 horas.

Exposición Un frente de poesía libre: a los 60 años de la fundación de El Bardo

El Centro Andaluz de las Letras participa en la Feria del Libro de Jerez con la exposición Un frente de poesía libre. A los 60 años de la fundación de El Bardo, con la que se recuerda y homenajea la colección de poesía El Bardo, fundada en 1964 en Barcelona por José Batlló y Amelia Romero. Esta muestra, comisariada por el investigador, periodista, profesor y crítico literario Fran G. Matute, se enmarca dentro de los actos de la presente Feria, organizada por el Ayuntamiento jerezano y dedicada a "Sin lectura no hay legado".

La exposición recoge uno de los catálogos poéticos más relevantes de nuestro país en las décadas de los 60 y 70, no solo por su calidad intrínseca sino también por su impronta sociocultural. Está compuesta por 10 paneles divulgativos en los que se puede comprobar la importancia de esta colección.

Horario: Miércoles de 17:00 a 22:30 horas; jueves, viernes y sábado de 10:30 a 14:00 horas. y de 17:00 a 22:30 horas; domingo de 10:30 a 14:00 horas. Claustros de Santo Domingo.

Monólogo de Dani Rovira

El actor y comediante malagueño Dani Rovira protagonizará un monólogo este viernes 3 de octubre en Jerez con el título Vale la pena. Después de sus espectáculos ¨¿Quieres Salir Conmigo?¨y ¨Odio¨, girados durante años por España y emitidos en diferentes plataformas televisivas, Dani Rovira vuelve con ¨Vale la Pena¨, un espectáculo unipersonal de Stand Up Comedy donde, conceptos como la tristeza, el duelo, la pena, se pondrán encima de la mesa para, lejos de estigmatizarlos, hacer el intento de dignificarlos y darles la importancia que tienen en nuestras vidas. Que la vida Vale la Pena es cierto. Pero que en la vida la pena también vale. ¿Estás dispuest@ a venir para llorar de la risa y viceversa?.

El espectáculo está previsto a las 20:00 horas.

La ‘Plaza del Clima y la Energía’ llega a Jerez

Jerez será este viernes 3 y sábado 4 de octubre sede de la iniciativa ‘Plaza del Clima y la Energía’, que organiza la Diputación Provincial de Cádiz en seis localidades de forma itinerante y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez. Esta actividad pretende ofrecer información y consejos para sensibilizar e implicar a la población en la adopción de hábitos y comportamientos más sostenibles. Se habilitará un espacio expositivo, en el caso de Jerez, en la Plaza del Arenal, en el que la ciudadanía podrá informarse de manera práctica y dinámica acerca de los principales retos vinculados al cambio climático y la transición energética.

La ‘Plaza del Clima y la Energía’ contará con una serie de stands temáticos y actividades adaptadas a diferentes edades, donde se abordarán cuestiones como la mitigación y adaptación al cambio climático, la eficiencia y el ahorro energético, la movilidad sostenible, el consumo responsable y la gestión del agua.

El horario para asistir y participar en la ‘Plaza del Clima y la Energía’, en la Plaza del Arenal, será de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas, el viernes 3 y el sábado 4 de octubre.

4 Edición de Pedaleando Juntas

La 4ª Carrera Solidaria Contra el Cáncer de Mama 'Pedaleando juntas' organizada por la Asociación de Mujeres Mastectomizadas AMMA en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez se celebra este sábado 4 de octubre.

Las incripciones pueden realizarse ya a través de www.gesconchip.es con un donativo de 5 euros. La jornada deportiva comenzará a las 9.30 horas desde Activa Club Jerez, y sumará actividades como degustación de paella y sorteos de regalos, gracias a las empresas y clubs colaboradores, por lo que se invita a toda la ciudadanía a volcarse en un evento deportivo para disfrutar y sensibilizar sobre el cáncer de mama, mostrando el apoyo a las personas que están pasando por esta enfermedad.

Gala Benéfica de Artes Marciales 'Velada Valentina'

Este sábado 4 de octubre Jerez vivirá un acontecimiento sin precedentes. El Palacio de Deportes, en la avenida Lola Flores, abrirá sus puertas para acoger la velada solidaria a favor de Valentina, la niña de todos los jerezanos, en un evento que promete marcar un antes y un después en la historia local del deporte.

La cita, organizada por la Academy Artes Marciales y Deporte de Contacto, la Federación Andaluza de Kickboxing y Muay Thai (FAKM) y la asociación Un grito a la esperanza (FOP), se desarrollará de manera ininterrumpida desde las 15.30 hasta las 22.00 horas. Habrá combates de kickboxing, K1 y muay thai, además de exhibiciones de artes marciales y deportes de contacto, todo en un mismo escenario.

Las entradas ya están disponibles a través del teléfono 622 00 19 41, y se espera una asistencia masiva para apoyar esta causa solidaria.

XXIV Semana de las Personas Mayores

El Ayuntamiento de Jerez, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, ha preparado una a una gran variedad de actividades dirigidas a las personas mayores bajo la campaña '.Seguimos soñando'. Para más información sobre las actividades e inscripciones, la ciudadanía puede consultar www.jerez.es y el perfil de Facebook Mayores de Jerez en Activo, así como en el teléfono 956 149 926

Actos previstos para este fin de semana:

El jueves 2 de octubre La cultura tiene un peso muy importante en esta programación de actividades, que ofrecerá cada día la posibilidad de conocer diferentes atractivos de la ciudad y espacios y espectáculos únicos, como la visita guiada al Monasterio de la Cartuja.

El viernes 3 de octubre se celebrará una actividad del Programa Siempre Acompañados, que en esta ocasión tendrá lugar en la Plaza de Abastos. En esta fecha, el Consejo Regulador ofrecerá una actividad también consolidada en esta programación, como es una cata comentada. Este ciclo contará una vez más con el espectáculo de la Yeguada de la Cartuja Hierro del Bocado, el 4 de octubre.

La Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto especial dedicado a las personas mayores de Jerez el domingo 5 de octubre, día en la que culminarán las veladas de baile al aire libre en la Alameda del Banco, con una tarde dedicada a la música de los años 70.

Conferencia en el Museo Arqueológico

El Museo Arqueológico de Jerez acoge este sábado 3 de octubre la conferencia 'Augusta Emerita:descubrir una ciudad romana' a cargo de Trinidad Nogales Basarrate, Directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. El acto está organizado por la Casa Cultural Extremeña "Virgen de Guadalupe" de Jerez y comenzará en la Sala Julián Cuadra a las 19:30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo Se servirá un Jerez de Honor.

Berza y punk en la sala La Quemá

La sala La Quemá inagura este fin de semana la programación de otoño con un evento que combina música, cine y comida. Este sábado 4 de octubre a partir de las 13:00 horas está previsto el inicio de una jornada de convivencia con la proyección de un documental de la banda, la degustación de una berza y la actuación en directo de Txuminos Imberbes. La entrada consta de un donativo de cinco euros y se admiten reservas en el 676 758 188.

Concierto de Being Floyd

La banda tributo jerezana Being Floyd interpretará en directo uno de los mejores discos de la historia del rock obra de los influyentes Pink Floyd. Coincidiendo con el medio siglo de vida del disco ‘Wish you were here’; el grupo ofrecerá un repertorio íntegro que completarán con otros grandes éxitos de los británicos como Echoes o Confortably Numb entre otros temas.

Being Floyd está formado por grandes músicos de la escena musical provincial con una dilatada experiencia especialmente en bandas de rock, rock progresivo y blues. José Ángel Márquez (guitarra y voces), Nacho Salmerón (guitarra), Ismael Colón (batería y percusiones), Alberto Márquez (teclado y voces) y Javier Salmerón (bajo) conforman la columna vertebral de la formación.

El concierto está previsto a las 22:00 horas del sábado 4 de octubre. Las entradas anticipadas están puestas a la venta en Malamúsica Discos y Bar La Moderna y tienen un coste de 15 euros, más 0.75 céntimos en gastos de gestión si es en la siguiente página web. En taquilla ascenderán a 20 euros.

Oktoberfest 2025 en Plaza Canterbury

Viernes 3 de octubre

18:00 – Awamba Baluband

20:00 – Charanga

21:30 – La Banda del Pelícano

00:00 – Los Viandantes

Sábado 4 de octubre

17:30 – Generación X

19:30 – Charanga

21:30 – Doctor Simago

00:00 – Aquel 20 de Abril

Domingo 5 de octubre

18:00 – El Hombre de Papel