common.go-to-content
header.menu.open
Jerez
Rincón Flamenco
Feria
Provincia
Turismo
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Sociedad
Salud
Medio ambiente
Motor
De compras
Economía
Deportes
Xerez DFC
Xerez CD
El circuito
Cultura
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Regístrate
Jerez
Noticias de Jerez
Turismo
Provincia de Cádiz
Vinos de Jerez
Diario de Pasión
Feria de Jerez
Deportes
Noticias deportes
Xerez CD
Xerex DFC
El Circuito
Panorama
Andalucía
España
Economía
Mundo
Entrevistas
Sociedad
Noticias Sociedad
Salud
Medio ambiente
Gastronomía
Motor
De compras
Wappíssima
BC Noticias
Tecnología
Noticias tecnología
Videojuegos
Suplemento Tecnológico
Toros
Noticias toros
Cultura y Ocio
Cultura
Pasarela
TV-Comunicación
Turismo y viajes
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Multimedia
Vídeos
Suscripciones
Suscripción al Diario en PDF
Suscrípción al Diario en papel
Buscar contenidos
Imagen de la fotografía ganadora, 'Entrando y saliendo', de Santos Moreno Villar
Imágenes ganadoras del Certamen Fotográfico 'Jerez Ciudad Jacobea'
El IV Certamen Fotográfico 'Jerez Ciudad Jacobea' ya tiene sus ganadores
1/15
1º Entrando y saliendo.jpg
2/15
2º Entre vieiras.jpg
3/15
3º La dichosa piedrecita.jpg
4/15
4º Se hace el camino.jpg
5/15
5º La soledad del Peregrino.jpg
6/15
6º De camino.jpg
7/15
7º ENJOY THE JOURNEY.jpg
8/15
8º Un nuevo día en el Camino.jpg
9/15
9º Todos en Santiago.JPG
10/15
10º Determinacion.jpg
11/15
1º PREMIO ESPECIAL- CAMINANDO POR UN PUENTE DE ESPERANZA HACIA SANTIAGO.jpg
12/15
2º-CAMINANDO POR LA HISTORIA.jpg
13/15
3º-TRADICION.jpg
14/15
1-Mención especial. REFLEXIÓN PREVIA A LA EXPERIENCIA.jpg
15/15
2-El Sacerdote Sincero.jpg
También te puede interesar
Más de cien trabajos se han presentado a la primera edición del Certamen de Poesía 'Julio Mariscal'
Jerez acoge el Congreso Nacional ‘Cuidar y curar heridas, generando conocimiento’
AMMA impulsa cuatro eventos solidarios en un ‘Octubre Rosa’
Imágenes de la inauguración de Ecocaza en Jerez
Lo último
El Baloncesto Xerez se alía con Nike y Desafío Fit Club
Mahmud Abas: "No vamos a irnos de nuestra tierra"
El hijo de María Jiménez pone a la venta algunas joyas de su madre
Protesta en Cádiz por el cumplimiento de la Ley de la Dependencia para el Día de las Personas Mayores