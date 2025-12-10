Una 'guardería' de droga en Jerez: la Policía interviene 3,8 toneladas de hachís y dos fusiles AK-47

La Policía Nacional ha intervenido 3.800 kilos de hachís y dos fusiles de asalto AK-47 en una finca utilizada como 'guardería' de droga en Jerez donde han sido detenidas dos personas encargadas de la custodia del cargamento, en una actuación enmarcada en el Plan Meridional-Tarteso.

Según ha informado la Policía, la intervención se produjo en una zona próxima al río Guadalete, en las inmediaciones de la barriada de El Portal, donde los investigadores mantenían un dispositivo de vigilancia ante la sospecha de que se hubiese efectuado un alijo reciente.

El modus operandi detectado por los agentes se basa en el uso de lanchas neumáticas de seis u ocho metros de eslora, con uno o dos motores, que navegan desde la desembocadura del río al encuentro de embarcaciones de alta velocidad utilizadas como nodriza. Estas últimas transportan grandes cantidades de droga que es trasvasada a las primeras para su descarga en tierra, normalmente a través de vehículos todoterreno o furgonetas sustraídos previamente.

Los agentes observaron cómo dos vehículos llegaban sucesivamente a la finca y descargaban fardos de arpillera de gran tamaño, similares a los utilizados habitualmente para transportar hachís.

Tras acceder al inmueble, localizaron 95 fardos, varios de ellos aún mojados, que contenían un total de 3,8 toneladas de hachís, así como dos fusiles AK-47 equipados con tres cargadores municionados. Los dos hombres que se encontraban en el interior fueron arrestados como presuntos responsables de custodiar el estupefaciente. La Policía ha señalado que las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.