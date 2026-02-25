La Guardia Civil 'caza' a un conductor a 193 km/h por la autovía A-480 de Chipiona a Jerez

La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo como autor de un supuesto delito contra la seguridad vial. El hombre fue captado por un cinemómetro instalado en vehículo oficial, en un punto de verificación de velocidad.

Los hechos ocurrieron el 16 de diciembre de 2025, durante un servicio de control de velocidad establecido en la carretera A-480 (Chipiona-Jerez de la Frontera), término municipal y partido judicial de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), cuando el conductor de un turismo fue captado circulando a 193 km/h en un tramo limitado a 80 km/h.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (G.I.A.T.), de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz, ha investigado al conductor del vehículo por un supuesto delito contra la Seguridad Vial recogido en el artículo 379 del código penal por conducción temeraria, castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con multa de seis a doce meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.