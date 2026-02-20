La Guardia Civil detiene en la A-381 de Jerez a un conductor con más de 6 kilos de hachís ocultos

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a una persona que viajaba en un turismo mientras transportaba más de 6 kilos de hachís. El turismo fue interceptado en la carretera A-381, término municipal de Jerez de la Frontera, en un control de personas y vehículos para la prevención de la Seguridad Ciudadana. Tras inspeccionar el interior del vehículo se localizaron, ocultas en los bajos de los asientos los más de 6 kilos de hachís, por lo que se procedió a la inmediata detención de su conductor y único ocupante del turismo.

El servicio tuvo lugar el pasado día 18 de febrero, sobre las 12 de la mañana durante la realización de un control de personas y vehículos, enmarcado en un dispositivo policial dedicado a la lucha contra el tráfico de drogas y el contrabando en las principales vías de comunicación de la provincia y sus inmediaciones.

Los guardias civiles procedieron a dar el alto a un vehículo de la marca Opel modelo Zafira Tourer, cuyo conductor al detectar la presencia policial comenzó a realizar maniobras sospechosas, a juicio de los guardias civiles, hasta aproximarse al control lugar donde fue detenido para su identificación.

Tras identificar al conductor y único ocupante del turismo, los agentes percibieron un fuerte olor que provenía de la parte trasera del mismo, localizando en los bajos de los asientos, los más de 6 kilos de hachís, por lo que de manera inmediata se procedió a la detención de F.B. como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. El hombre fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Jerez de la Frontera, en unión de la droga y el vehículo utilizado, para su posterior remisión al Juzgado en funciones de Guardia de la ciudad.