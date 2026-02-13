La Guardia Civil investiga a una mujer por un delito de maltrato animal en El Portal

La Guardia Civil de Cádiz ha investigado a una mujer por un delito de maltrato animal en la barriada jerezana de El Portal. Las actuaciones de SEPRONA se iniciaron a raíz de la publicación de un video en el que se veía a un ejemplar de pastor belga malinois atado con una cadena en el interior de una vivienda desalojada por las inundaciones. La propietaria del animal declaró ante la Guardia Civil que en el momento de ser desalojada por las inundaciones se le olvidó que tenía el perro atado en el domicilio. Tras retirar el animal del domicilio, el SEPRONA comprobó el lamentable estado en el que se encontraba con carácter previo a las inundaciones, tanto por desnutrición severa, heridas sin atender, parásitos…El SEPRONA solicitó un informe veterinario al técnico municipal del Ayuntamiento de Jerez que confirmó sus impresiones, procediendo a la investigación de la propietaria del animal. El animal se encuentra en las dependencias del Centro de Protección Animal de Jerez, donde se recupera de manera satisfactoria.

Las actuaciones del SEPRONA de Jerez se iniciaron en la tarde del pasado 8 de febrero, tras tener conocimiento de la difusión, a través de redes sociales, en el que se observaba un perro raza pastor belga malinois, encadenado a la reja de una ventana, en el interior de una vivienda anegada por el agua, presentando a simple vista un estado preocupante de desnutrición y cuidados.

Tras localizar a la propietaria del animal, que se encontraba acogida en esos momentos en el domicilio de un familiar de la misma Barriada, se pudo comprobar que acababa de recogerlo de la vivienda tras tener conocimiento de la viralización del video publicado. La Guardia Civil comprobó in situ que el animal presentaba un estado de nutrición del todo deficiente, heridas en diferentes partes del cuerpo, destacando laceraciones sangrantes en el cuello, a consecuencia de la cadena que le sujetaba a la ventana.

Por todo ello el animal es trasladado al Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Jerez, a la espera de revisión de los técnicos veterinarios, los cuales emitieron un informe del estado del animal a la Guardia Civil, que ha permitido actuar contra la actual propietaria como presunta autora de un delito de maltrato animal, procediendo en la tarde de ayer a su investigación.