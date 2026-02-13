Vecinos de Los Cejos del Inglés en Jerez siguen con sus casas bajo el agua tras la crecida del Guadalete y sin poder regresar a ellas, porque aunque el nivel del río haya bajado esa zona sigue siendo una gran laguna, como se puede apreciar en las imágenes. Siendo "una de las zonas más afectadas por las inundaciones", se sienten desprotegidos: "Estamos olvidados por las administraciones. Esta zona se mantiene con las casas totalmente llenas de agua sin saber ni cuándo se podrá entrar en ellas".

Los vecinos piden ayuda: "Necesitamos ayudas económicas, herramientas de limpieza y reparación de caminos", ya que la zona no cuenta con ninguna carretera asfaltada para acceder, "ni siquiera con un camino de tierra mantenido en condiciones por la Junta de Andalucía, que es a la que le corresponde".